تراجع في أسواق المال العالمية: أسوأ يوم لها في عام 2022

تراجعت الأسواق العالمية، الجمعة، بعد أن عانت وول ستريت من أسوأ يوم لها في العام، وانخفضت المؤشرات الأوروبية الرئيسية في التعاملات المبكرة، وقد جاءت في أعقاب انخفاض الأسهم في آسيا، والتي بيعت بعد أن أدى تعهد الصين بالالتزام بسياسة صفر كوفيد إلى إثارة المخاوف بشأن ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وبحسب سي إن إن بيزنس، فإن مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ (HSI) انخفض بنسبة 3.8٪، متقدماً خسائر الأسواق الآسيوية وسجل أسوأ انخفاض يومي له منذ أكثر من شهر، وشهدت الأسهم التقنية عمليات بيع حادة، مع انخفاض مؤشر Hang Seng Tech بنسبة 5.2٪.

انخفاض مؤشر شنغهاي المركب

وانخفض كل من مؤشر شنغهاي المركب (SHCOMP) الرئيسي في البر الرئيسي للصين ومؤشر Shenzhen المكون من نظيره الثقيل في مجال التكنولوجيا بأكثر من 2٪، وافتتح مؤشر نيكاي الياباني (N225) منخفضًا، لكنه عكس خسائره في وقت لاحق من اليوم.

انخفاض اليوان الصيني مقابل الدولار الأمريكي

وانتهى بنسبة 0.7٪ في أسواق العملات، وانخفض اليوان الصيني مقابل الدولار الأمريكي، مسجلاً أدنى مستوى له في عام ونصف، وعوض بعض الخسائر في فترة ما بعد الظهر ليقف عند 6.71 للدولار الأمريكي.

يتجه اقتصاد الصين إلى الوراء الاقتصاد الصيني يتراجع في أوروبا، وانخفض مؤشر FTSE 100 (UKX) في لندن بأكثر من 1٪. انخفض مؤشر DAX الألماني (DAX) وCAC 40 الفرنسي (CAC40) بنسبة 1.4٪ و 1.6٪ على التوالي.

وانخفض الجنيه الإسترلينى، الذي فقد 2٪ مقابل الدولار يوم الخميس بعد أن توقع بنك إنجلترا هبوطًا صعبًا للاقتصاد البريطاني، إلى 1.23 دولار.

سياسة مكافحة كورونا أفقدت الصين كثيراً من جاذبيتها

وبحسب دراسة حديثة نُشرت الخميس، فإن السياسة الصارمة في مكافحة فيروس كورونا التي تنتهجها بكين أفقدت الصين كثيراً من جاذبيتها بالنسبة إلى العديد من الشركات الأوروبية جراء تعطل شبكات الإمداد وتباطؤ النشاط وانخفاض اليد العاملة.