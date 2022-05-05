الصين: سنواصل التعاون العسكري مع روسيا على مستوى أعلى ونطاق أوسع

أكد السفير الصيني لدى موسكو، تشانج هان هوي، أن الصين ستواصل التعاون العسكري التقني مع روسيا على مستوى أعلى ونطاق أوسع، وذلك حسبما نقلت «سكاي نيوز عربية»، في نبأ عاجل، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

توتر متصاعد بين روسيا والغرب

جاء ذلك في ظل توتر متصاعد بين روسيا من جانب والولايات المتحدة والغرب من جانب آخر، وذلك على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وسط مخاوف وتحذيرات من احتمال نشوب صراع عسكري مباشر بين روسيا من جانب والولايات المتحدة والغرب من جانب آخر.

وتأتي هذه التصريحات أيضا من جانب السفير الصيني في روسيا، بعد يوم من تصريحات لوزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستين، قال فيها إن الفرق بين الصين وروسيا هو أن الأولى تمثل تحديا أما الثانية فأصبحت تهديدا آنيا.

تعاون روسي صيني لتطوير أسلحة

وكشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في تصريحات سابقة له، عن وجود تعاون تقني عسكري بين كل من روسيا والصين، وذلك لتطوير أسلحة ذات تقنيات عالية، دون أن يكشف عن طبيعة هذه الأسلحة بالضبط.

وفي بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا اتهمت الولايات المتحدة الأمريكية الصين بدعم روسيا عسكريا في هذه العملية، وهو ما نفته الصين معتبرة أنها أكاذيب أمريكية.