تراجع أسعار حديد التسليح في الصين لأدنى مستوى لها في 7 أشهر

تراجعت العقود الآجلة لقضبان حديد التسليح إلى أدنى من 5100 يوان صيني للطن، متراجعة من أعلى مستوى لها في سبعة أشهر تقريبًا عند حوالي 5200 يوان صيني، في ظل مخاوف المستثمرين المستمرة بشأن ضعف الطلب في الصين المستهلك الأكبر.

وأفاد ثاني أكبر اقتصاد في العالم في وقت سابق من هذا الشهر، أن نشاط المصانع انكمش للشهر الثاني على التوالي إلى أدنى مستوى له منذ فبراير 2020 وسط تفشي «كورونا» الأخير في البلاد.

وأدت التعهدات الحكومية بشأن إقرار مزيد من الحوافز لدعم الاقتصاد إلى تحريك الأسواق في وقت سابق، وقال الرئيس شي جين بينغ إن الصين ستتبنى حزمة من السياسات لمساعدة الصناعات المتضررة من الوباء، وتكثيف بناء البنية التحتية ودعم تطوير سوق العقارات الصحي.

وانخفضت أسعار قضبان الحديد بأكثر من 1% خلال الأسبوع، ما يضعها على المسار الصحيح لأول انخفاض أسبوعي.

تراجع جماعي للخامات

وكانت أسعار خامات الحديد ومدخلات صناعة الصلب تراجعت على مدار الأسبوعين الماضيين، ما يأتي بعد أيام من انهيار أسعار البيليت على خلفية فائض الإنتاج الروسي.

وأظهرت بيانات الأسواق العالمية، استمرار تراجع أسعار خام الحديد والخردة والبيليت في تعاملات أمس الأول، حيث تراجعت أسعار الخردة بقيمة كبيرة تجاوزت 100 دولار في الطن، مقارنة بأسعار تعاملات 22 أبريل، وسجلت الأسعار 550 دولارًا للطن، مقارنة بـ 653 دولارًا، وبنحو 620 دولارًا في تعاملات منتصف أبريل.

تراجع أسعار خام الحديد

في حين تراجعت أسعار خام الحديد «المكورات» بقيمة 8 دولارات، لتسجل 146 دولارًا للطن، مقابل 150 دولارًا في تعاملات 22 أبريل، ونحو 154 دولارًا في تعاملات الأسبوع الثاني من أبريل.

وسجلت أسعار البيليت التراجع الأكبر في الأيام الأخيرة من أبريل، حيث شهدت انهيارًا سعريًا، بعد رحلة صعود جنونية استمرت أكثر من شهر ونصف، وبلغ الانخفاض في سعر البيليت التركي نحو 40 دولارًا في تعاملات 29 أبريل، مقارنة بأسعار 22 أبريل، بعد تراجع سابق بقيمة 130 دولارًا، ليسجل طن البيليت التركي 720 دولارًا، مقارنة بما يتراوح بين 760 دولارً و770 دولارًا، هبوطا مما يتراوح بين 880 إلى 900 دولار للطن.