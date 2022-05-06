اكتمال النصاب القانوني لانتخابات الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي

أعلن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، اكتمال النصاب القانوني له بواقع حضور 660 عضو، من أصل 1000، إذ بدأ التسجيل لحضور المؤتمر العام للحزب في الحادية عشرة صباحا واستمر حتى الواحدة ظهرا، ثم تم مد ساعة أخرى حتى يتم اكتمال النصاب الذي يقدر بـ 30٪؜.

فتح باب التصويت

ومن المقرر أن يفتح باب التصويت عقب انتهاء المؤتمر العام للحزب، ويستمر لمدة 3 ساعات، يتم الاختيار فيها ما يقرب من 60 مرشحا، على أن تتم عملية الفرز من قبل رئيس اللجنة وأمين الصندوق، ويتنافس على رئاسة الحزب في هذه الانتخابات، فريد زهران، رئيس الحزب الحالي، على رأس قائمة «التقدم»، و ينافسه الدكتور حنا جريس، عضو مجلس الشيوخ عن الحزب، على رأس قائمة «التغيير»، والدكتورة نجلاء قطب، عضو الهيئة العليا للحزب، على رأس قائمة «الاستقلال».

الإشراف على الانتخابات

وتتم العملية الانتخابية تحت إشراف المجلس القومي لحقوق الانسان، بداية من التصويت والفرز وصولا إلى إعلان النتائج، كما تستقبل اللجنة المشرفة كافة الطعون، لعرضها على لجنة الحزب وبحثها، ويعد ذلك المؤتمر الثالث الذي يعقده الحزب، في تاريخه السياسي.