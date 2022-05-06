الوحش يحتفل بزفاف ابنه وسط حشد من نجوم المجتمع

احتفل النائب الدكتور محمد الوحش وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب أمس بزفاف نجله أحمد على عروسه نيرمين الغزالي كريمة رجل الأعمال الراحل شامل الغزالي وذلك في حفل كبير حضره لفيف من الشخصيات العامة وأعضاء البرلمان نواب وشيوخ؛ وقضاة ورياضيين وفنانين وذلك على ضفاف النيل بفندق ريتز كارلتون.. وأحياه عددا من المطربين وسط فرحة العروسين وأسرتيهما.

سياسيون وإعلاميون.. أبرز حضور حفل زفاف نجل وكيل لجنة الصحة

وحضر حفل الزفاف اللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية والمستشار علاء فؤاد وزير المجالس النيابية والمستشار أحمد سعد الدين وكيل مجلس النواب والمستشار أحمد مناع أمين عام مجلس النواب.

واستقبل د. الوحش ضيوف حفل الزفاف بحفاوة بالغة ونقلت الصور كواليس ضاحكة جمعته بعدد كبير من الكتاب الصحفيين والاعلاميين على رأسهم الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ، والكاتب الكبير عادل حمودة والاعلامي عمرو خفاجي؛ فيما حظى حضور الكابتن محمود الخطيب رئيس النادى الاهلى باستقبال خاص لم يخل من الحديث عن مستوى الأهلي في مبارياته الأخيرة.

رياضيون وفنانون يحضرون حفل الزفاف

وحضر الحفل من الرياضيين العامرى فاروق وزير الشباب الاسبق والنائب عمرو السنباطى رئيس نادى هليوبوليس والنائب محمد الجارحي عضو مجلس ادارة الاهلى.

كما حضر حفل الزفاف من القيادات الحزبية والسياسية عبد الهادى القصبي رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب والنائب اللواء يحى عيسوى أمين عام حزب مستقبل وطن ود.محمد شوقى العنانى عضو مجلس الشيوخ وعادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ومن أعضاء مجلس النواب طارق شكرى ، أحمد الخشن، محمد سعد ،فخرى طايل ،د. محمود سعد؛ وكريم السادات والنائبات رشا رمضان، د.ميرفت عبد العظيم؛ شادية خضير وفاطمة سليم.ومن رجال الصناعة د.أحمد العزبي وجمال الجارحى وناجي شنب؛ كما حضر حفل الزفاف الفنان الكبير هانى رمزى والمخرج رامى امام.

واستقبل د. الوحش في الحفل الذي استمر حتى الساعات الأولى من اليوم التالي عددا من الشخصيات القضائية على رأسها المستشار شيرين فهمى رئيس محكمة جنايات القاهرة والمستشار حامد حسانين والمستشار أشرف عيسى والمستشار محمد عبد الواحد نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والمستشار عمرو جميل المحامى العام لشمال سيناء والمستشار باسل عبد المحسن.