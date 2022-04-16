حفل زفاف بـ3 ملايين دولار.. تصريحات مثيرة لـ«بلقيس» خلال لقائها مع «العلياني»
كتب:
محمود الرفاعى
07:24 م | السبت 16 أبريل 2022
الفنانة بلقيس فتحي
تصدرت حلقة الفنانة الإماراتية بلقيس فتحي، مع الإعلامي علي العلياني، محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي، بعد ساعات من عرضها.
ترصد «الوطن» 5 تصريحات لـ «بلقيس» من الحلقة التي تحدثت فيها عن مشوارها الفني والغنائي لأول مرة
- أوضحت «بلقيس» أن أحلام ونوال يغنيان منذ أكثر من 30عامًا، ولذلك رفضت فكرة المقارنة مع أيٍ منهما بالإضافة إلى داليا مبارك ووعد.
#مراحل_بلقيس_فتحي أنا بعد أحلام ونوال.. ولا أحد يُشبهني، ومختلفة في كل شيء..— مراحل مع علي العلياني (@stvMarahel) April 16, 2022
قللت من قدر نفسي وجاء الوقت لأتحدث!@Ali_Alalyani@BalqeesFathi#قناة_SBC
pic.twitter.com/JpC36SvbLw
- ورفضت «بلقيس» تشبيه نفسها بأحد، مؤكدةً أنها لديها هوية موسيقية خاصة بها أنشأتها على مدار11 عامًا.
- كشفت أنها قدمت خلال مسيرتها ألبومات وعشرات الأغاني المصورة وأكثر من 100 حفلة
«بلقيس»: رفضت الحديث عن أسباب طلاقي
- كشفت بلقيس عن سبب قلة حفلاتها الغنائية فى المملكة العربية السعودية، قائلة أنها ليست من مطربين روتانا، وأضافت: «في اعتقادي أن من الممكن أن تكون روتانا تهتم أكثر بمطربين الشركة الخاصة بها».
- قالت إن سبب انفصالها فى خطبتها الأولى من اللاعب السعودي نايف الهزاري، يعود إلى تسليط الضوء عليهم، ولكنه ساعدها في الانتشار بالسعودية.
- رفضت بلقيس التعليق عن زيجتها الأخيرة قائلة: حرصت أنا وهو ألا نتحدث عن تفاصيل الانفصال لأنها أسرار تخصنا فقط، ولكن حتى الآن علاقتي به طيبة من أجل طفلنا الوحيد، وحتى الآن أشاهد مقاطع من حفل زفافي.
من المطربة التي تسير على خطاها بلقيس؟ @BalqeesFathi@Ali_Alalyani#مراحل_بلقيس_فتحي #قناة_SBCpic.twitter.com/vNRDh8hMuq— مراحل مع علي العلياني (@stvMarahel) April 16, 2022
بلقيس: فستان حفل زفافي تكلف 300 ألف دولار
- قالت «بلقيس» إن حفل زفافها كان أسطوري، لأنه تكلف 3 ملايين دولار، وأن فستانها كان به فصوص من الألماظ وكانت تكلفته 300 ألف دولار، وحتى الآن محتفظة به في منزلي وسأقوم بإهدائه لإحدى البنات قبل حفل زفافها.
- قالت «بلقيس» إنها لا ترى أن هناك مطربة عربية أو عالمية تسير على خطاها، وأنها تريد أن يكون لها مدرسة خاصة وأنها نشأت على سماع أغاني سميرة سعيد.
- قالت إن اللهجة المصرية تعتبر الأسهل بالنسبة لها نظرًا لتربيتها منذ الصغر على مشاهدة الفن المصري.