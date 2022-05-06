متى يبدأ الطفل غسيل أسنانه؟ «الصحة» توضح العمر المناسب

يتساءل العديد من الأمهات حول متى يبدأن في غسيل أسنان أطفالهن، وما هو العمر المناسب والأصح الذي يجب معه أن يبدأن بتعليم أطفالهن غسيل الأسنان؟، لذا وجهت وزارة الصحة والسكان من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الأشهر «فيس بوك» العديد من النصائح والإرشادات بِشأن غسيل الأطفال لأسنانهم.

وتستعرض «الوطن» أبرز النصائح والإرشادات الصحية التي أوضحتها وزارة الصحة والسكان من أجل الحفاظ على صحة وسلامة أسنان الأطفال منذ الصغر.

متى يبدأ الطفل غسيل أسنانه؟

أوضحت وزارة الصحة والسكان أنه يجب على الآباء والأمهات في غسيل أسنان أطفالهم بداية من وقت ظهور الأسنان للطفل، وتحديداً من بداية عمر سنتين، حيث إنه يجب تمرين الطفل على غسيل أسنانه بشكل مستمر من خلال استخدام كل من فرشاة الأسنان والمعجون.

«الصحة» تُحذر من تناول الحلويات بكميات كبيرة

وأضافت وزارة الصحة والسكان في منشور لها آخر على صفحتها الرسمية بشأن الحفاظ على أسنان الأطفال، أنه يجب على كل الأمهات أن يكن حريصات على كمية الحلويات التي يتناولها الطفل، حيث إنهم لا يجب عليهم تناول الحلويات بشكل مفرط بهدف حمايتهم من تسوس الأسنان.

التسوس في الأسنان اللبنية عند الأطفال

وأشارت وزارة الصحة والسكان إلى أنه إذا حدث تسوس في الأسنان اللبنية لدى الأطفال، يجب على الفور التدخل والذهاب بالطفل في أقرب وقت إلى طبيب الأسنان من أجل إزالة التسوس وحشو أسنان الطفل بهدف الحفاظ عليها.

وفي سياق مختلف، كانت وزارة الصحة والسكان قد أوضحت في منشور لها آخر على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» أن القيئ بالشعور بالدوخة وتورم القدم، جميعهم أعراض وعلامات طبيعية تظهر على السيدات الحوامل، ولكن في حالة زيادتها عن المعدل الطبيعي فإن ذلك يمثل خطرا على صحتها، وبالتالي يجب استشارة الطبيب بشكل متستمر من أجل ضمان سلامتها وسلامة طفلها.