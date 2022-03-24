8 نصائح مهمة من «الصحة» للحفاظ على اللثة وحماية الأسنان

يُعاني العديد من المواطنين من الإصابة بنزيف في اللثة، لذا قدّمت وزارة الصحة والسكان عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، العديد من النصائح والإرشادات الصحية المهمة التي يجب اتباعها من أجل الحفاظ على اللثة من أي نزيف.

وتستعرض «الوطن» 8 نصائح مهمة للحفاظ على اللثة من الإصابة بنزيف، حسب ما أعلنت وزارة الصحة والسكان، وهي كما يلي:

نصائح مهمة للمواطنين لتجنب الإصابة بنزيف اللثة

1- يجب عليك استخدام خيط الأسنان يوميًا، بنسبة مرة واحدة على الأقل في اليوم.

2- المضمضة بماء دافئ وملح.

3- استخدام فرشاة ناعمة أثناء تنظيف الأسنان، عقب الانتهاء من تناول كل وجبة.

4- الذهاب إلى الطبيب على الأقل مرة واحدة كل 6 أشهر، لإزالة طبقة البلاك والتي يصعب الوصول إليها من خلال استخدام فرشاة الأسنان.

5- تجنب التدخين.

6- يجب تجنب تناول المأكولات عالية الكربوهيدرات لمنع تكوين طبقة البلاك على أسنانك.

7- حال استخدام طقم أسنان وكان ضيقًا، يجب التوجه على الفور إلى طبيب الأسنان من أجل معالجة تلك المشكلة.

8- يجب تناول مختلف المأكولات التي تحتوي على نسبة كبيرة من الألياف بهدف تقوية أنسجة اللثة، منها على سبيل المثال: الجزر، والتفاح، والخبز الأسمر.

منصة إلكترونية لخدمات الصحة النفسية

وفي سياق مختلف، أعلنت وزارة الصحة والسكان، في منشور لها على الصفحة الرسمية على فيس بوك، إطلاقها لمنصة وطنية إلكترونية تعتبر الأولى داخل مصر لخدمات الصحة النفسية وعلاج الإدمان بشكل مجاني، حيث تهدف إلى تقديم الخدمات العلاجية سواء للمريض النفسي أو ذويه عن طريق الاستشارات النفسية.