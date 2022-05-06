«الصحة» توضح طرق الوقاية من الأزمات الصحية المفاجئة.. منها قياس الضغط

يتساءل العديد من المواطنين عن أسباب إصابة الأشخاص بالأزمات الصحية المفاجئة التي قد تؤدي إلى حدوث وفاة، وما هي الحلول التي من الممكن أن يلجأوا إليها من أجل الوقاية من الإصابة بمثل هذه الأزمات، لذا أوضحت وزارة الصحة والسكان عن طريق صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الأشهر «فيس بوك» أبرز طرق الوقاية من الأزمات الصحية المفاجئة.

طرق الوقاية من الأزمات الصحية المفاجئة

يقول الدكتور باسم ظريف، استشاري أمراض القلب في معهد القلب القومي، من خلال مقطع فيديو نشرته وزارة الصحة والسكان على صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، إنه من أجل الوقاية من الأزمات الصحية المفاجئة، يجب على الأشخاص معرفة بعض الأشياء التي تظل كامنة داخل الجسم ولا تعلن عن نفسها، وعلى سبيل المثال إنه قد يبقى الضغط لسنوات مرتفع داخل جسم الشخص وهو لا يعلم بسبب عدم وجود أو ظهور أي أعراض أو أنه لم يذهب إلى أي مريض بشكل مستبق أو قام بقياس ضغطه، فمرض الضغط يُعرف بـ «القاتل الصامت».

وأضاف «باسم» أنه قد يبقى أيضاً الكوليسترول في الدم مرتفع في الدم لسنوات طويلة، والشخص لم يقم بأي تحليل، وبالتالي لا يعلم أنه دليه الكوليسترول مرتفع، وتكون النتيجة أنه يظل لفترات طويلة يُعاني من الكوليسترول الصامت، ويظل يترسب الكوليسترول في الشرايين دون أن يعلم.

«باسم»: يجب الاطمئنان على مستويات السكر والضغط والكوليسترول

وأكد استشاري أمراض القلب في معهد القلب القومي أن البعض يتفاجئ بسبب نمط السلوك بأن هناك أزمات قلبية تحدث لأشخاص في سن صغير في مصر، ويقدم «باسم» نصائحه إلى المواطنين قائلا إنه يجب على جميع المواطنين بداية من سن المراهقة والشباب، أن يطمئنوا على مستويات السكر والضغط والكوليسترول من أجل الوقاية من الأزمات الصحية المفاجئة.