خلال 12 ساعة.. العثور على جثتين لشابين في ترعة السنانية بدمياط

عثر عدد من أهالي قرية السنانية التابعة لمحافظة دمياط، اليوم الجمعة، على جثة شخص طافية في ترعة السنانية على طريق رأس البر القديم التابع لدائرة المركز، وذلك بعد نحو 12 ساعة من العثور على جثة لشخص آخر في نفس المكان.

بلاغ بالعثور على جثة في ترعة

تلقى اللواء حسام بدرة مدير أمن دمياط، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لمركز شرطة دمياط من بعض أهالي قرية السنانية، بالعثور على جثة شخص طافية في ترعة السنانية التابعة لدائرة المركز.

وعلى الفور انتقل ضباط وحدة المباحث وسيارة الإسعاف إلى مكان الحادث، وجرى انتشال الجثة، وتبين أنها لشاب يدعى «محمد سمير سليمان»، 20 عامًا، ومقيم بقرية السنانية مركز دمياط ويرتدي ملابسه كاملة، وأمرت جهات التحقيق بالتحفظ على الجثة، واستدعاء الطبيب الشرعي لتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة وتكليف إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن دمياط بتكثيف البحث لكشف غموض الواقعة.

أحد المارة يكتشف وجود جثة

جدير بالذكر، أنه تم العثور مساء أمس الخميس، على جثة لشاب يدعى «زياد رشاد صالح محمد»، 18 عامًا، من أرض الجمل بدمياط، في ترعة السنانية، وتم نقل الجثمان لمشرحة المستشفى التخصصي بدمياط، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.

وكان أحد المارة قد اكتشف وجود جثة شخص مجهول الهوية تطفو على سطح مياه ترعة السنانية لشاب يرتدي كامل ملابسه، وعلى الفور أبلغ رجال الشرطة التي تحركت على الفور، ويكثف رجال المباحث تحرياتهم حول الواقعة وفحص الجثمان.