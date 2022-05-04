«تموين دمياط»: استئناف عمليات تسلم القمح من المزارعين اليوم

قال علي الغزاوي، وكيل وزارة التموين بدمياط، إن شون وزارة التموين استأنفت صباح اليوم استقبال الأقماح التي يقوم المزارعون بتوريدها بعد توقف 3 أيام بسبب إجازة عيد الفطر المبارك، مضيفا أنه تم توريد 371.370 طنا قبل عيد الفطر، متوقعا زيادة كميات التوريد بدءا من اليوم، نظرا لبدء حصاد محصول القمح بمختلف مراكز محافظة دمياط.

9 شون تستقبل الأقماح من المزارعين

وأشار «الغزاوي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أنه تم تجهيز 9 شون لاستقبال محصول القمح من أهالينا المزارعين في محافظة دمياط، وهي شون البنك الزراعي في فارسكور والزرقا والسرو وكفر سعد والتوفيقية والسلام بمساحة تخزينية لكل واحدة منهم بنحو 2560 طنا، بالإضافة إلى شونة مضرب الزرقا بسعة تخزينية نحو 8000 طن، وشونة مطحن السنانية بطاقة تخزينية نحو 8000 طن، وشونة مطحن السيالة بطاقة تخزينية نحو 2700 طن، وقد تم تشكيل اللجان المتواجدة بالتوريد بوجود مندوب في كل شونة، وهناك متابعة مستمرة على مدار اليوم، خاصة وأن هناك تواصل مع المزارعين، وقبل البدء في الحصاد من أجل توريد القمح للشون وعدم بيعها للتجار، ومتوقع زياده إنتاجية الفدان هذا العام ليصل من نحو 18 إلى 20 أردبا للفدان الواحد.

استمرار حصاد القمح بدمياط

ويواصل المزارعون بمحافظة دمياط موسم حصاد القمح، في عدد من الحقول نظرا لأن محافظة دمياط مثلها مثل باقي محافظات الوجه البحري زراعتهم متأخرة، وأعرب المزارعون عن سعادتهم لأن محصول هذا العام أفضل من الأعوام السابقة، حيث تتراوح إنتاجية الفدان الواحد من 18 إلى 22 أردبا للفدان الواحد.

تيسيرات جديدة على المزارعين

وكان المهندس سميح عبدالسميع، وكيل وزارة الزراعة بدمياط، أكد أنه يتابع يوميا حصاد القمح، وأن هناك حالة من التأهب التام لأجهزة وزارة الزراعة في ظل تعليمات مشددة بالتدخل الفوري لإزالة كل المعوقات والعراقيل التي تعوق عمليات الحصاد والتوريد للقمح، مشيرا إلى أن المساحة المنزرعة هذا العام نحو 30170 فدانا بزيادة نحو 2000 فدان عن العام الماضي، منهم نحو 1020 فدانا مزروع على المصاطب، وهو محصول عالي الإنتاجية ويوفر في استهلاك مياه الري والمساحة المنزرعة الحالية.

يأتي ذلك بالإضافة إلى 1901 فدان منزرعة داخل مركز دمياط، ونحو 6984 فدانا بمركز فارسكور، و2643 فدانا بمركز الزرقا، و13300 فدان بمركز كفر سعد، و2700 داخل مركز كفر البطيخ، ونحو 1871 فدانا بأراضي الإصلاح الزراعي بمركز كفر سعد، و771 فدانا بأراضي الإصلاح الزراعي بمركز فارسكور، والمحصول في حالة جيدة، وذلك بسبب الالتزام بالسياسة الصنفية، حيث أن الأصناف المنزرعة بالمحافظة عالية الإنتاجية مثل صنف جيزة 171 ومصر 3 وسدس 14.

توجيهات بالتيسير على المزارعين

وأكد وكيل وزارة الزراعة، أن محافظ دمياط وجهت بالتيسير على المزارعين والسماح بالتوريد بأجولة جود «خيش» أو فوارغ بلاستيك، وخاصة بعد رفع سـعر الأردب بمبلغ 885 جنيها للأردب بدرجة نظافة 23.5 قيراط و875 جنيها للأردب بدرجة نظافة 23 قيراط، و865 جنيها للأردب بدرجة نظافة 22.5 قيراط يضـاف إليهـا 50 جنيـها حافـز توريـد و15 جنيها بـدل نقـل الأردب و20 جنيها درجة نقاوة.

وأشار وكيل وزارة الزراعة بدمياط إلى أن الشون التسع الجاهزة لاستقبال القمح الذي سيتم توريده، وقد تم تشكيل اللجان المتواجدة بالتوريد بوجود مندوب في كل شونة، وهناك متابعة مستمرة على مدار اليوم، خاصة وأن هناك تواصل مع المزارعين وقبل البدء في الحصاد من أجل توريد القمح للشون وعدم بيعها للتجار، ومتوقع زياده إنتاجية الفدان هذا العام ليصل من نحو 18 إلى 20 أردبا للفدان الواحد.