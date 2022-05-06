في عيدها القومي.. كشف حساب المشروعات الجديدة في دمياط

تحتفل محافظة دمياط فى الثامن من مايو من كل عام، بعيدها القومي، وذلك تخليدًا للبطولات الأجداد في التصدى لجيوش الغزاة والدفاع عن الوطن.

وقدمت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، التهنئة إلى أبناء المحافظة، كما أكدت أن هذه الذكرى جسدت روح الوطنية والوحدة التى كانت وما زالت أهم السمات الشخصية لأبناء مصر على مر العصور.

و قالت محافظ دمياط، إن تلك المناسبات تحثنا دومًا على أهمية استمرار العمل نحو بذل المزيد من الجهود لاستكمال مسيرة التنمية والبناء التى تشهدها المحافظة خلال الآونة الأخيرة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وذكرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط في بيانا لها، أن في هذا الوقت من كل عام يتم انطلاق مشروعات جديدة بقطاعات مختلفة، حيث يشهد هذا الشهر افتتاح المشروعات التالية.

أولا بقطاع الأبنية التعليمية:

أوضحت محافظ دمياط، أن هناك جهود كبيرة تم تحقيقها بمجال تنفيذ الإحلال الكلي والجزئي والتوسعة والإنشاء الجديد للمدارس، الأمر الذي ساهم في تقليل الكثافة الطلابية بالفصول، والإرتقاء بالمنظومة التعليمية بالمحافظة، وفيما يلي بيان بالمدارس المقرر افتتاحها خلال تلك الفترة.

• إنشاء مدرسة مها الفار الإلكترونية بدمياط

• أعمال الإحلال الجزئي لمدرسة الثانوية الفنية للبنات بدمياط.

• أعمال الإحلال الجزئي لمدرسة فارسكور الثانوية الزراعية.

• أعمال توسعات مدرسة كرم ورزوق الابتدائية رقم 1.

• مشروع إنشاء مدرسة الزنارى للتعليم الأساسي بدمياط.

• مشروع إنشاء مدرسة المستشار عثمان عيد بفارسكور.

• أعمال توسعات مدرسة المستقبل المتميزة للغات بالزرقا.

ثانيا قطاع التنسيق الحضاري:

• مشروع تطوير حديقة بنت الشاطئ بمدينة دمياط.

• مشروع تطوير طريق الدكتور على مصطفى مشرفة «الترعة الشرقاوية» بطول 7.5 كم وميدان الشهابية.

• رفع كفاءة كورنيش النيل بمدينة دمياط.

• إنشاء موقف حضارى لسيارات الأجرة بخط دمياط/عزبة البرج.

• رصف ورفع كفاءة مناطق ذهني بالمنيا والأحمدي بالأعصر والشيخ أصيل بالمنطقة القديمة، وذلك ضمن مشروع تطوير المناطق غير المخططة الذي يجرى بالتعاون مع صندوق التنمية الحضرية؛ حيث يشمل المشروع رصف ورفع كفاءة 7 مناطق بمدينة دمياط.

• تطوير شارع الشيخ عبد الله بمدينة فارسكور.

ثالثًا قطاع الصحة:

• مشروع إنشاء الوحدة الصحية بالجبايلة بمركز كفر البطيخ.

• تجهيز مبنى الطوارئ والاستقبال بمستشفى فارسكور المركزي كمبنى مؤقت لوحدتي العناية المركزة والغسيل الكلوي بالجهود الذاتية.

• توريد وتركيب جهازين للأشعة المقطعية بمستشفتى الحميات والأمراض الصدرية بمدينة دمياط وتجهيز الغرف بهما.

• مستشفى السرو المركزي شهدت أعمال إنشاء مبنى بنك الدم وتطوير وتوسعة قسم الحضانات وأيضا ًتطوير قسم العناية المركزة 2 بها وذلك بالجهود الذاتية.

رابعًا قطاع الإسكان:

• إنشاء معمل لمديرية الإسكان والمرافق للاختبارات الخرسانية ومواد البناء.

• إنشاء عمارة سكنية للأسر الأولى بالرعاية بأم العلا بفارسكور.

• إنشاء عدد 2 عمارة سكنية للأسر الأولى بالرعاية بمدينة عزبة البرج.

• إنشاء وتعلية وحدة إطفاء سوق السمك بشارع فكرى زاهر بمدينة دمياط.

خامساً المراكز التكنولوجية:

• رفع كفاءة المركز التكنولوجي بكفر سعد.

• رفع كفاءة المركز التكنولوجي بالروضة واستكماله.

• رفع كفاءة المركز التكنولوجي بميت أبو غالب واستكماله.

سادسًا قطاع الشباب والرياضة:

• إنشاء المبنى الإداري بمركز شباب كفر سعد.

• إنشاء المبنى الإداري بمركز شباب أولاد حمام.

• إنشاء ملعب خماسي وسور بمركز شباب الزعاترة بمركز الزرقا.

• إنشاء ملعب خماسي بمركز شباب الحوراني بمركز فارسكور.

• رفع كفاءة مدرجات الملعب القانوني بنادي الزرقا الرياضي.

سابعاً قطاع التموين:

مشروع تطوير ورفع كفاءة مركز خدمة المواطنين بالروضة يضم 5 شبابيك مجهزة بالحاسب الآلي لتقديم خدمات البطاقة الذكية.

هذا إلى جانب المشروعات التى تجرى ضمن أعمال الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2021\2022 وكذلك صندوق الإسكان الاقتصادي والموازنة العامة للدولة بمحافظة دمياط.

وحققت محافظة دمياط، خطوات حثيثة بتلك القطاعات، كما تعمل جاهدة على توسيع دائرة المشروعات والمبادرات لمد جميع الخدمات ورفع كفاءتها بجميع المناطق، لتنضم إلى قاطرة التنمية، وبما يحقق محاور رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.