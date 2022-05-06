سيدة تريد الخلع: «ضرب والدتي في خناقة بينا عشان دافعت عني»

لم تقبل الزوجة إهانة والدتها وضربها على يد زوجها، بعد أن دافعت عنها ودفعته بعيدا عنها، قبل أن يشوه وجهها في شجار دار بينهما وهو تحت تأثير المخدر، لتردد الفتاة العشرينية خلال حوارها مع «الوطن» كلمات تغلب عليها مشاعر الارتباك، بعد خروجها من مكتب التسوية، وقالت: إنها جاءت وهي متخذة قرار الطلاق، بسبب أسلوبه وضربه لوالدتها، ورفضت أن تسمعه أمام خبراء التسوية، وحوَّلت الدعوى للقاضي.

الزوج شقيق صديقتها

وعن بداية قصة حبها معه، قالت الزوجة العشرينية إنها في أول سنة بالجامعة قابلت شقيق صديقتها، ومع الوقت شعرا بالانجذاب وصارحا بعضهما البعض بمشاعرهما، وبعد تخرجه في الجامعة تقدم لخطبتها ووافقت عائلتها بعد أن سألوا عليه ووجدوا أنه مناسب، ولم يخبرهم أحد أنه يتعاطى المخدرات، وطوال فترة دراستها كان يشجعها، ويعمل في وظيفتين حتى يتكمن من تجهير شقة الزوجية كما تمنت.

واستكملت الزوجة حديثها من داخل أحد أروقة الحكمة، وقالت: إنها تزوجته فور تخرجها، وأقام لها حفل زفاف ضخم، حسدها الجميع عليه، واستطردت بقولها، إنها كانت تعيش في كذبة كبيرة، فبعد الزواج تحول حبيبها الوسيم لشيطان يعيش معها تحت سقف منزل واحد، وظهر وجهه الحقيقي الذي كان يخفيه وراء كلامه المعسول وهداياه الغالية، ما جعلها تشعر أن حلمها الوردي تحول لكابوس يخنقها.

الزوج يتعاطى المخدرات ويضربها

نظرت الزوجة العشرينية حولها، وقالت: إنها حاولت جاهدة أن تصلح من حاله وتتأقلم على وضعه المؤذي حتي لا يكون المحكمة والطلاق مصيرها، لكن إهانته المستمرة لها، وضربها وتعاطيه للمخدرات أمامها، وإجبارها على تحمل الوضع كأنه عادي جعلها تشفق على نفسها، وغضبت بعد أن لقنها علقة موت جعلتها تلزم الفراش أكثر من أسبوع بأمر من الطبيب.

ضرب والدتها عشان بتدافع عنها

وتابعت الزوجة من داخل محكمة الأسرة، «رجعت عشان أديله فرصة تانية وسمعت كلام الي قالولي متخربيش على نفسك، وأنه هيتعدل، وبعدها بيومين جت والدتي تزورني وحصل بينا مشلكة ولما ضربني وكان هيشوه وشي والدتي بعدته عني، فضربها».

دعوى خلع بعد ضربه لوالدتها

وأنهت الزوجة حديثها مع «الوطن» بأنها تركت له المنزل في الحال وأخذت قرار الانفصال في الحال، وتوجهت لمحكمة الأسرة بالجيزة، وأقامت ضده دعوى خلع حملت رقم 5123، وما زالت الدعوى أمام المحكمة.