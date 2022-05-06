بسنت شوقي تضع اللمسات النهائية لحفل زفافها على محمد فراج «صور»

تصدّر الفنانان بسنت شوقي ومحمد فراج تريندات مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد احتفالهما أمس بالحنة الخاصة بحفل زفافهما الذي يقام الساعات المقبلة بمدينة الغردقة، وذلك بحضور مجموعة من أقاربهما وأصدقائهما المقربين.

بسنت شوقي تخطف أنظار الجمهور

وخطفت بسنت شوقي أنظار الجميع إليها بعد ارتدائها فستانًا باللون البني على الطراز اليوناني، بينما ارتدى محمد فراج بدلة وصندلاً من نفس لون فستان «بسنت»، وتسبب الحفل الذي أقاماه، أمس، في الكثير من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ علق البعض: «مش حضرنا الفرح ده قبل كده؟».

الاستعدادات الأخيرة لبسنت شوقي

وقبل ساعات من انطلاق حفل الزفاف، نشرت مصممة المكياج الخاصة ببسنت العديد من الصور في أثناء استعداداتها ووضعها اللمسات الأخيرة للمكياج والفستان، وسط حضور صديقاتها المقربات.

وتجمع قصة حب كبيرة بين محمد فراج وبسنت شوقي منذ سنوات، وعقدا قرانهما منذ ما يقرب من عام، وسط حضور أصدقائهما وعدد كبير من نجوم الوسط الفني، وشهد حفل عقد القران العديد من الرقصات على أغاني المهرجانات من الزوجين.

محمد فراج يشارك في مسلسل العائدون

يُذكر أن محمد فراج حقق نجاحًا كبيرًا الفترة الماضية بعد مشاركته كضيف شرف في مسلسل «العائدون» بطولة الفنان أمير كرارة، خاصة بعد مشهد إعدامه حرقًا خلال أحداث المسلسل على يد سياف الكيلاني قائد تنظيم داعش، حيث تفاعل الجمهور بشكل كبير مع هذا المشهد.

أبطال مسلسل العائدون

ويشارك في بطولة مسلسل «العائدون» بجوار أمير كرارة، محمود عبد المغني، أمينة خليل، الفنان السوري أحمد الأحمد، داليا شوقي، هاني رمزي، رشا بلال، جيهان خليل، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال.