السوري أحمد الأحمد عن مشهد استشهاد محمد فراج في العائدون: تأثرت بأدائه

أعرب الفنان السوري أحمد الأحمد عن سعادته البالغة بالتعاون مع الفنان محمد فراج خلال أحداث مسلسل العائدون الذي يعرض على شاشة قناة DMC في السباق الرمضاني الحالي 2022، إذ حقق مشهد إعدام «فراج» حرقًا على يد رجال سياف نجاحًا كبيرًا وقت عرضه، وحصد تفاعل كبير من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار أحمد الأحمد في تصريح خاص لـ«الوطن» أنَّه أحب بشدة تعاونه مع الفنان محمد فراج رغم قلة المشاهد بينهما، قائلًا: «الشراكة مع النجم الرائع محمد فراج رغم المشاهد المعدودة ممتع للغاية وطاقته الإبداعية كانت حاضرة دوما».

أحمد الأحمد يتحدث عن كواليس مشهده مع محمد فراج

وأضاف الأحمد أنه تأثر بأداء «فراج» خلال مشهد استشهاده في المسلسل، متابعًا: «كان مشهد فراج رائعا، وكانت النتيجة مذهلة وتصدرت لقطاته أغلب وسائل الإعلام، وقد تأثرت بأدائه كغيري عندما شاهدت المشهد».

كما تحدث الفنان السوري عن كواليس مشهده الذي كان يتحدث فيه إلى أبو مصعب في قبره، موضحًا: «مشهد القبر هو الوجع من فقدان صديقه وتحميل السبب لغيره».

أحداث مسلسل العائدون الحلقة 11

شهد مسلسل العائدون الحلقة 11 العديد من الأحداث، قيام سياف بقتل الوالي، وحل مكانه وتولى ولاية تنظيم داعش، كما حاولت رزان والتي تقوم بدورها الفنانة جيهان خليل الهروب من داعش والذهاب إلى ابنها وزوجها، ولكن رجال سياق قاموا بالقبض عليها قبل تمكنها من الهرب، بالإضافة إلى بداية أول مهمة لميدو عادل بعد تجنيده من المخابرات المصرية لجمع المعلومات عن بعض أفراد قنوات الإخوان التي تبث خارج البلاد.

أبطال مسلسل العائدون

مسلسل العائدون يقوم ببطولته مجموعة من النجوم، أبرزهم: أمير كرارة، ومحمود عبدالمغني، وأمينة خليل، وأحمد الأحمد، وميدو عادل، وإسلام جمال، وجيهان خليل، ورشا بلال، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال.