إطلالة غريبة لـ محمد فراج في حفل زفافه على بسنت شوقي.. صندل بلون الفستان «صور»

بدأ، منذ قليل، حفل الثنائي الفني محمد فراج وبسنت شوقي، داخل منطقة سهل حشيش، بمدينة الغردقة، حيث يُقام الحفل على البحر مباشرة بمُشاركة عدد كبير من نجوم الفن.

تفاصيل إطلالة محمد فراج وبسنت شوقي في حفل زفافهما

ونشرت بسنت شوقي، عبر خاصية استوري، على حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، مجموعة من الصور الأولى لحفل الزفاف، حيث ظهرت وهي ترتدي فستانا ذات لون بني، فيما ارتدى محمد فراج بدلة «أوف وايت»، فيما أشار البعض إلى غرابة الإطلالة، كونه يرتدي جاكيت طويل جدًا، كما ارتدى «صندل» بنفس لون فستان زوجته.

بسنت شوقي تُغني أغنية «ستو أنا» خلال تجهيزها لحفل الزفاف

وفي فيديو آخر، غنت بسنت شوقي، خلال مرحلة التجهيزات، أغنية «ستو أنا»، بصحبة أصدقائها، وهي الأغنية التي قدمها أكرم حسني وآيتن عامر، ضمن مسلسل مكتوب عليا، والذي عُرض في موسم دراما رمضان الماضي، وحققت نجاحًا كبيرًا.

ويقول مطلع الأغنية:

ايه يا ستو انا .. ستو انا انا

‎قلبي برتقان بصرة .. ملكك و انتي حرة .. تعصريه عصير

‎قلبي كمتراية ناشفة .. بس فيها بذرة .. بتحب بضمير

‎قلبك بطيخة صيفي قرعة .. بختي و جاي ف قرعة .. والبطيخ كتير

تفاصيل مشاركة محمد فراج في موسم دراما رمضان

وكان الفنان محمد فراج، قد شارك في موسم دراما رمضان الماضي، كضيف شرف، من خلال مسلسل العائدون، بطولة الفنانين أمير كرارة ومحمود عبد المغني وأمينة خليل، حيث حظى ظهوره برود فعل جماهيرية ونقدية واسعة، حيث جسد دور «حسين» إحدى الشخصيات التي جرى تجنيدها وزرعها وسط تنظيم داعش الإرهابي، حتى انتهى مصيره بالحرق.