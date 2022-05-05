الاستعدادت النهائية لحفل زفاف محمد فراج وبسنت شوقي.. ينطلق خلال ساعات «صور»

يحتفل، اليوم الخيمس، الفنان محمد فراج والفنانة بسنت شوقي بحفل زفافهما في إحدى القرى السياحية بمدينة الغردقة، وسط حضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني.

محمد فراج يشارك الجمهور التجهيزات النهائية لحفل الزفاف

وكشف الفنان محمد فراج عن التجهيزات النهائية لحفل الزفاف، الذي سينطلق بعد ساعات قليلة من الآن، وذلك على حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وأعلن الثنائي عقد قرانهما في العام الماضي، بعد قصة حب دامت 6 سنوات، ولكنهما قاما بمفاجئة الجمهور على السجادة الحمراء في مهرجان الجونة السينمائي بدورته الثالثة، وأعلنا وقتها خطبتيهما.

سبب تأجيل حفل زفاف محمد فراج وبسنت شوقي

وكان من المقرر احتفال الثنائي بحفل زفافهما منذ أكثر من عام، لكنه تأجل بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، وانشغالهما في تصوير عدة أعمال فنية.

نجاح الثنائي في المسلسل الإذاعي «كمال اصنطاعي»

وشارك الثنائي هذا العام في موسم رمضان 2022، من خلال المسلسل الإذاعي «كمال اصنطاعي»، ودارت أحداثه في إطار كوميدي خيالي، حول شخصية طبيب يأمل أن تسود الأخلاقيات والقيم الأسرية التي يقدمها أحد الروبوتات، وشارك في بطولة العمل سامي مغاوري، وفاطمة محمد علي.

مشاركة محمد فراج في مسلسل «العائدون»

وتفاعل الجمهور مع مشاهد محمد فراج في مسلسل «العائدون»، الذي عُرض خلال موسم دراما رمضان 2022، بطولة أمير كرارة، وأمينة خليل، ومحمود عبد المغني، وهاني رمزي، ومحمد ممدوح، وهاجر الشرنوبي، وصبري عبد المنعم، ومحمد عادل، ورشا بلال، وجنيد زين الدين، وأحمد الأحمد، والعمل من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال.