تنصيب القس صموئيل عادل راعيا للكنيسة الإنجيلية بالشرابية

شارك الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، اليوم الجمعة، في احتفال تنصيب القس صموئيل عادل راعيًا للكنيسة الإنجيلية بالشرابية، بحضور القس كمال رشدي رئيس سنودس النيل الإنجيلي، والقس رفعت فتحي الأمين العام لسنودس النيل الإنجيلي، والقس سليمان صادق الراعي الشرفي للكنيسة الإنجيلية بالفجالة، والقس رفعت فكري رئيس مجمع القاهرة، والقس صموئيل زكي نائب رئيس سنودس النيل الإنجيلي، والقس سامح لطفي رئيس لجنة العمل الرعوي والكرازي، والقس نادي لبيب راعي الكنيسة الإنجيلية بالمقطم، والقس أيمن سامي راعي الكنيسة الإنجيلية بالإسماعيلية، والقس نسيم فضل راعي الكنيسة الإنجيلية بالمعادي، والقس باسم عدلي راعي الكنيسة الأولى بأسيوط، والشيخ عصام واصف رئيس مجلس شؤون الشيوخ بسنودس النيل الإنجيلي، والقس بيتر عادل قس التنمية بالهيئة القبطية الإنجيلية، والشيخ سامي فوزي شيخ الكنيسة الإنجيلية بالشرابية.

مشاركة من الولايات المتحدة

ومن الولايات المتحدة الأمريكية، شارك في برنامج الاحتفال القس فخري يعقوب راعي الكنيسة الإنجيلية في ريتشموند، والقس لور جاورسكي رئيس لجنة الإرساليات بمجمع شرق الولايات المتحدة.

وخلال كلمة الاحتفال قال رئيس الإنجيلية: «أعتز كثيرا بوجودي معكم اليوم في كنيسة الشرابية، التي لها تاريخ عظيم من الخدمة الحقيقية، كما أهنئ القس صموئيل عادل، وشعب الكنيسة العزيز على تنصيبه راعيًا للكنيسة».

رئيس الإنجيلية: أخطر الهزائم تأتي من الداخل

وأضاف رئيس الإنجيلية: «نحتاج في حياتنا مع الله إلى الصلابة الروحية، لمواجهة السقوط، أخطر الهزائم تأتي من الداخل، والخطية دائمًا لها ثمن. نصلي إلى الله من أجل إدراك صلابتنا الروحية».