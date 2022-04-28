الإنجيلية تهنئ شيخ الأزهر بعيد الفطر: نعتز بفضيلتكم.. و«الطيب» اسم على مسمى

هنأ الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية، الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الخميس، ووفد من قيادات الطائفة الإنجيلية، بعيد الفطر المبارك.

كلمات «الطيب» شفاء للوطن

وقال رئيس الطائفة الإنجيلية: «نهنئ فضيلتك وجميع المسلمين في مصر والعالم، ونتمنى دوام السلام والمحبة، ولبلادنا التقدم والازدهار»، مضيفا: «نعتز بفضيلتكم، و(الطيب) اسم على مسمى، كما أنّ كلماتك شفاء للوطن، وموقف أصيل يساهم في سلام المجتمع».

السلام الإسلامي بالمحبة المسيحية

من جانبه، أعرب الإمام الأكبر عن اعتزازه بتهنئة الطائفة الإنجيلية، وزيارة الدكتور القس أندريه زكي له، موضحًا: «ننتظركم في المناسبات دائما أول المهنئين، ولقاءاتنا مصرية عنوانها لقاء السلام الإسلامي بالمحبة المسيحية».

وأكد شيخ الأزهر، أنّ تلاحم المسلمين والمسيحين وتشاركهم في جميع المناسبات والأعياد، يقدّم للعالم نموذجًا حيًّا للتعايش بين أبناء الوطن الواحد، وينطلق من فهمنا الصحيح لديننا الحنيف، وليس من قبيل المجاملات أو الشكليات كما يروج البعض ممن لا يفهمون فلسفة الدين ورسالته في نشر المحبة والسلام بين الجميع، مضيفا: «حينما تجدون مني صدرا منفتحا فإنني أنطلق من رسالة موسى وعيسى ورسولنا محمد عليهم جميعا أفضل الصلاة وأتم التسليمة».