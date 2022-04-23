الكنيسة الإنجيلية تحتفل بعيد القيامة بحضور مسؤولين وإعلاميين وفنانيين

شارك عدد من المسئولين والإعلاميين في احتفالات الكنيسة الإنجيلية للتهنئة بعيد القيامة، ومنهم عبد العزيز الشريف، أمين رئاسة الجمهورية، وحسام صالح الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وألبرت شقيق رئيس قنوات أون، والفنان لطفي لبيب.

الكنيسة الإنجيلية تحتفل بعيد القيامة

وفي كلمته الافتتاحية قال الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، رئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، إن جائحة كورونا مازالت تسود العالم رغم أنه من نعم الله على الإنسانية أن أعطانا اللقاح الذي ساعد الدول في السيطرة على الجائحة وانتشار الفيروس إلى حد كبير.

وتابع أندريه زكي: مازال الخوف موجودًا في كل دول العالم: هل نعود للحياة الطبيعية كما كنّا؟ ثمة تردد في التوجهات الدولية نحو الجائحة الآن. لا أحد يعرف ما الذي سيحدث خلال شهور.

تأثير كورونا وحرب أوكرانيا على العالم

وواصل رئيس الطائفة الإنجيلية قائلا: «لم تتعلم الإنسانية الدرس من الجائحة لنفاجأ بالحرب المدمرة بين روسيا وأوكرانيا».

وعن آثار الحرب في أنحاء العالم قال: ارتفاع الأسعار في العديد من دول العالم، وانخفاض قيمة بعض العملات المحلية مقابل الدولار الأمريكي، وارتفاع أسعار البترول.

وتابع قائلا: «أيًّا كانت الاضطرابات التي تجتازها، والأبواب المغلقة التي تختبئ خلفها، فأهم المخاوف والإحباطات هى الشعور بعدم الأمان والخوف من المستقبل».