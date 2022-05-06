وزير النقل يستمع لشكوى راكب من رشق الأطفال لقطار يستقله بالحجارة

أجرى الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، حوارا مع الركاب أثناء جولته في مرافق الوزارة، واشتكى له راكب من تعرض أحد قطارات السكك الحديدية التي كان يستقلها لرشق بالحجارة من بعض الأطفال.

ومن جانبه، أكد الوزير أن وزارة النقل تقوم بحملات توعية بشكل دوري ومستمر لمجابهة هذا السلوك السلبي وغيره من السلوكيات السلبية التي يقوم بها البعض عند التعامل مع مرفق السكك الحديدية.

الوزير يناشد المواطنين بالتوعية ضد السلوكيات السلبية

وناشد الفريق المهندس كامل الوزير المواطنين بضرورة المشاركة في هذه التوعية خاصة وأن هذه السلوكيات تتسبب في أضرار بالغة للركاب وسائقي القطارات وأضرار بالقطارات التي هي ملك للشعب، مؤكدا استمرار تنفيذ الخطة الشاملة التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير كافة عناصر منظومة السكك الحديدية لاستمرار تقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب.

والتقى وزير النقل بعدد من الركاب الذين اشادوا بالتطور الكبير في مستوى الخدمة المقدمة عبر خطوط السكك الحديدية المختلفة وبانتظام مواعيد قيام القطارات.

توجيه بوضع لوحات خاصة بقائمة الأسعار على الأكشاك

وتفقد الوزير أرصفة الوجهين البحري والقبلي، ووجّه بالحفاظ على الشكل الجمالي لكافة الأكشاك والكافتيريات الموجودة بالمحطة، ووضع لوحات خاصة بقائمة الأسعار على الأكشاك والمحافظة المستمرة على نظافة الأرصفة والقطارات وعلى تقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب خاصة مع النقلة النوعية الكبيرة في مستوى الخدمة المقدمة التي يشهدها هذا المرفق الحيوي المهم، بالإضافة إلى إعلام الركاب بشكل دوري ومستمر عبر وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي المختلفة بضرورة الاحتفاظ بالتذكرة حتى نهاية الرحلة، خاصة مع تركيب البوابات الجديدة الخاصة بالدخول والخروج، مشددا على ضرورة الاستغلال الأمثل لجميع الأصول والمساحات الموجودة بالمحطة وكل محطات السكك الحديدية لزياده موارد الهيئة.

بعدها توجه وزير النقل إلى محطة الشهداء التبادلية بين الخطين الأول والثاني لمترو الأنفاق وحرص الوزير على متابعة انتظام حركة قطارات المترو، حيث شاهد مرور القطارات، واطمأن على انتظام زمن التقاطر، موجها بالدفع الفوري بقطارات إضافية في حالة وجود أي كثافات من الركاب، خاصة في أوقات الذروة، مؤكدا أن الكل يجب أن يتسابق في خدمة المواطن المصري.