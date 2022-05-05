السكة الحديد تحذر من عبور المزلقانات بالمخالفة: مواطن انشطر لنصفين

رصدت هيئة السكة الحديد، وقوع العديد من الحوادث على القضبان، نتيجة عبور المواطنين المزلقانات من الأماكن غير المعدة للعبور، كان آخرها مصرع شخص ثلاثيني مجهول الهوية، يوم الاثنين الماضي، أثناء عبوره شريط السكة الحديد بمنطقة مزلقان العياط بمحافظة الجيزة، ما أسفر عن انشطار جسده إلى نصفين، ونُقلت الجثة إلى المشرحة لحين تسليمها لذوي الشخص والتصريح بدفنها.

السكة الحديد تناشد المواطنين توخي الحذر عند عبور المزلقانات

وناشدت هيئة السكة الحديد، جموع المواطنين وقائدي المركبات، بضرورة توخي الحذر عند عبور المزلقانات والالتزام بتعليمات الهيئة عند عبور قضبان السكك الحديدية.

وشددت الهيئة على أهمية الالتزام بالعبور بعد فتح المزلقان ومرور القطار، وعدم اقتحام المزلقان أو السير عكس الاتجاه أثناء غلقه، حتى لا يؤدي ذلك إلى إزهاق الأرواح وتعطيل مسير حركة القطارات، مؤكدة على مواصلة تطوير منظومتها الأساسية لتقليل حوادث القطارات.

السكة الحديد لـ المواطنين وقائدي المركبات: التزموا بقواعد المرور

ونبهت السكة الحديد، في بيان لها، على المواطنين وقائدي المركبات، بضرورة الالتزام بقواعد المرور، وعدم السير عكس الاتجاه خلال عبور المزلقانات، حتى لا تتعرض حياتهم للخطر نتيجة اصطدام القطارات بهم أثناء عبور المزلقانات.

وذكرت الهيئة، أن عدم التزام قائدي المركبات المختلفة بالسرعة المقررة خلال الدخول على المزلقانات، يؤدي إلى نتائج وخيمة، ومنها اقتحام بوابات المزلقانات مع حدوث تلفيات، إلى جانب الحوادث التي تعرض حياتهم للخطر.

خطة شاملة لتطوير السكة الحديد وتقليل حوادث القطارات

ومن جانبه، أكد الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الوزارة ممثلة في هيئة السكة الحديد، تواصل تنفيذ خطتها الشاملة لتطوير وتحديث منظومتها الأساسية، من خلال تحديث نظم كهربة الإشارات ونظم الاتصالات ونظم وحدة التحكم المركزي، وتجديد القضبان، وتحديث المزلقانات وتحويلها للعمل إلكترونيا، وتحسين ورفع كفاءة المحطات، وإعادة تأهيل وصيانة وتشغيل الجرارات، وتحديث أسطول عربات القطارات القديمة بأخرى حديثة، لتقليل حوادث القطارات، والقضاء على تأخيرات القطارات، وتقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين.