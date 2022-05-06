إيقاف حركة القطارات بين محطتي الجيزة - أبو النمرس 3 ساعات لمدة 3 ليال

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أنه إطار الجهود التي تبذلها الدولة للارتقاء بمرفق النقل ورفع كفاءة الطرق والكباري، ونظراً للأعمال الجاري تنفيذها لرفع كفاءة وتوسعة الطريق الدائري بمنطقة المنيب، قررت إيقاف حركة القطارات بين محطتي الجيزة - أبو النمرس بخط القاهرة / السد العالي بصفة مؤقتة لمدة 3 ساعات.

يأتي ذلك من الساعة الثانية صباحاً وحتي الساعة الخامسة صباحاً اعتباراً من صباح يوم الأحد الموافق 8-5-2022 وصباح يوم الإثنين الموافق 9-5-2022، ولمدة ساعة واحدة فقط صباح يوم الثلاثاء الموافق 10-5-2022 من الساعة الثانية وحتى الساعة الثالثة صباحًا.

توفير أتوبيسات بمحطة الحوامدية

أكدت الهيئة أنه للتيسير على جمهور الركاب المتجه لمحطة القاهرة أو محطة الجيزة فسوف تقوم بالتعاون مع الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري بتوفير أتوبيسات بمحطة الحوامدية لنقل الركاب لمحطتي الجيزة والقاهرة خلال تلك الفترة، وبذات تذكرة القطار الوارد بها دون دفع أي أجرة.

اعتذار للجمهور

واعتذرت الهيئة لجمهور الركاب عن وقف حركة القطارات خلال تلك الفترة وشكرت الجمهور حسن تعاونهم.