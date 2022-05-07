مصرع سوري وإصابة 7 أشخاص في 3 حوادث سير بجنوب سيناء

لقي شخص مصرعه، وأُصيب 7 آخرون في ثلاث حوادث سير متفرقة بمحافظة جنوب سيناء.

وتلقى اللواء شريف رؤوف مدير أمن جنوب سيناء ثلاثة بلاغات منفصلة، تفيد وقوع حوادث سير مختلف على طرق المحافظة، ما أسفر عن مصرع شخص سوري الجنسية، وإصابة آخرين.

انقلاب سيارة ملاكي

البلاغ الاول يفيد انقلاب سيارة ملاكي على بعد 25 كيلو مترا من كمين عيون موسى على الطريق الجديد، ما أسفر عن وفاه شخص سوري الجنسية وإصابه ثلاثة أشخاص سوريين بإصابات متوسطة.

ونُقلت الجثة إلى ثلاجة مستشفى أبورديس تحت تصرف النيابة العامة، ونُقل المصابون إلى مستشفى راس سدر، وجاري التعرف على هوية الجثة والمصابين، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة.

إصابة 3 في انقلاب سيارة

أما البلاغ الثاني فيفيد بانقلاب سيارة رقم (5498 أ .و .ن) على الطريق الدولي الجديد، بعد كارتة الطور في اتجاه شرم الشيخ، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص، ه أحمد محمد عطية، 23 سنة، من القاهرة، مصاب بكسر بالفك واشتباه كسر بالكتف الأيمن، وعمرو أحمد عصام الدين، 28 سنة، من القاهرة، وكدمات متفرقة بالجسم، ومراد إيهاب محمد، 6 سنوات، من القاهرة.

ونُقل المصابون إلى مستشفى شرم الشيخ الدولي، تحت إشراف الدكتور محمد عبدالجواد مدير فرع هيئة الإسعاف المصرية بجنوب سيناء.

وتضمن البلاغ الثالث انقلاب سيارة ملاكي رقم ( ص . ن . ح 795 ) على بعد 6 كيلو مترات من كارتة الساحل في اتجاه أبورديس على الطريق الجديد، ما أسفر عن إصابة كل من الوليد محمد بن محمد بن المطيري، 24 سنة، من جنوب سيناء، مصاب باشتباه بكسر بالعمود الفقري، ورئيسة زكي بكري، 43 سنة جنوب سيناء، ونُقل المصابون إلى وحدة طب الزهراء بالطور.