تفاصيل إصابة مسن وابنه بجروح خطيرة في مشاجرة مع الجيران بالإسماعيلية

أصيب شخص ونجله بإصابات خطيرة في مشاجرة وقعت أمس الجمعة، بمنطقة الشيخ زايد، التابعة لدائرة قسم أول في محافظة الإسماعيلية.

وتلقي اللواء منصور لاشين مدير أمن الإسماعيلية اخطارا من شرطة النجدة، يفيد نقل شخصين مصابين بجروح كبيرة في البطن إلى مجمع الإسماعيلية الطبي.

هوية المصابين

وقالت المصادر، إن الحادث وقع في منطقة التجاري خلف أحد استوديوهات التصوير الشهيرة في منطقة الشيخ زايد بالإسماعيلية، ما أسفر عن إصابة «بدر. ف»، 65 سنة، بجرح نافذ في البطن وخروج جزء من الأحشاء، فيما أصيب نجله طارق، 39 سنة، بجرح قطعي في البطن أيضا.

ودفع مرفق اسعاف الاسماعيلية، برئاسة الدكتور حسن درويش، بسيارتي إسعاف إلى مكان الحادث نقلتا المصابين إلى مجمع الإسماعيلية الطبي لتلقي العلاج.

مصادر طبية: حالة متأخرة وأخرى مستقرة

وقالت مصادر طبية في مجمع الإسماعيلية الطبي، إن حالة العجوز الستيني غير مستقرة بسبب إصابته الشديدة في البطن بجرح غائر وصل إلى الأحشاء.

وأضافت المصادر، أنه تم إجراء الجراحات اللازمة للمسن، وتم وضعه تحت الملاحظة لمدة 48 ساعة، وانتظار تطورات الحالة الصحية له، مشيرة إلى استقرار الحالة الصحية لنجله بعد دخوله قسم الجراحة وإجراء الجراحات اللازمة له.

وقالت المصادر الطبي، إن قسم الطوارئ في المستشفى استقبل الحالتين أمس في حالة غير مستقرة بسبب نزيف مستمر جراء إصابتهما بسلاح أبيض ادعاء مشاجرة أمام منزلهما، وتم إجراء الطوارئ الأزمة لهما وإدخالهما إلي قسم الباطنة لمتابعة الحالة الصحية لهما.