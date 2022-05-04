«تموين الإسماعيلية»: توريد 1964 طن قمح إلى نقاط الاستقبال حتى اليوم

قال حامد إبراهيم، وكيل وزارة التموين في محافظة الإسماعيلية، إن نقاط استقبال القمح في كافة أنحاء المحافظة، استقبلت حتى اليوم الأربعاء ثالث أيام عيد الفطر المبارك، 1964 طنا.

وأضاف «إبراهيم» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن نقاط الاستقبال مستمرة في العمل طوال فترة إجازة عيد الفطر المبارك مع استمرار توجيه الكميات إلى الصوامع المنتشرة في أرجاء المحافظة.

منع خروج أي سيارة محملة بالقمح خارج الإسماعيلية

وأعلن اللواء شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية، رسميًا عدم السماح بخروج أي سيارة محملة بالقمح من المحافظة إلا بموافقة شخصية كتابية منه.

ووجه اللواء شريف بشارة بالتنسيق مع اللواء منصور لاشين، مدير أمن الإسماعيلية، بالتحفظ على أي سيارة محملة بأي كمية من القمح حال خروجها من المحافظة، والتحفظ وضبط السيارة وقائدها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

وأشار محافظ الإسماعيلية في بيان صحفي سابق، إلى أن المحافظة تعمل على منع بيع أي كميات من القمح خارج النقاط المحددة من قبل مديرية التموين، والتي يتم استقبال فيها القمح طوال أيام الأسبوع وفي الإجازات والعطلات.

حملة مكبرة لضبط الأسواق

وكانت مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة الإسماعيلية، قد شنت حملة مكبرة خلال الأيام الماضية بالتزامن مع عيد الفطر المبارك.

وذكر بيان رسمي لمديرية التموين والتجارة الداخلية أنه تم تحرير 14 محضرا متنوعا لعدد من المخابز والمحال المخالفة.

وقال وكيل وزارة التموين بالإسماعيلية، إن غرفة العمليات والمتابعة مستمرة بالتنسيق مع كافة الغرف الفرعية من متابعة المحال والأسواق بشكل مستمر لضبط الأسعار، مؤكدا على انتظام العمل بالمخابز البلدية خلال المواعيد الرسمية المقررة وكذلك التأكد من توافر الخبز بالمواصفات والأوزان القانونية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.