طقس الإسماعيلية اليوم.. انخفاض درجات الحرارة وانتهاء العاصفة الترابية

شهدت محافظة الإسماعيلية انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة اليوم الأربعاء ثالث أيام عيد الفطر المبارك، بالاختلاف عن اليومين الماضيين، مع انتهاء العاصفة الترابية التي شهدتها المحافظة.

الإسماعيلية تسجل 28 درجة

وبحسب بيانات رسمية صادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، سجلت الإسماعيلية اليوم الأربعاء 28 درجة مئوية في انخفاض وصل إلى 5 درجات عن أمس الثلاثاء، والتي سجلت فيه الإسماعيلية 33 درجة مئوية.

انتهاء العاصفة الترابية بالإسماعيلية

وشهدت محافظة الإسماعيلية اليوم، طقسا مستقرا بشكل كبير وسماء صافية مع اختفاء الغيوم والرياح المحملة بالأتربة والمثيرة للغبار.

وقال بيان رسمي لهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك عودة للاعتدال النسبي في حالة الطقس، حيث تنخفض درجات الحرارة نهارا نتيجة هبوب رياح شمالية غربية كما تنخفض درجة الحرارة الصغرى ويزداد الإحساس ببرودة الطقس خلال فترات الليل والصباح الباكر على شمال البلاد وتنشط الرياح على مناطق متفرقة من جنوب البلاد.

وبحسب بيانات هيئة الأرصاد الجوية المصرية، فإن هناك فرصة لسقوط الأمطار على مختلف الأنحاء بسبب تكون الغيوم على مناطق واسعة من السواحل الشمالية والوجه البحري وجنوب سيناء قد تمتد إلى مناطق من القاهرة وشمال الصعيد.

سيولة مرورية على الطرق وانتشار سيارات الإسعاف

وشهدت محافظة الإسماعيلية سيولة مرورية على كافة الطرق السريعة والصحراوية في الساعات الأولي من صباح اليوم الأربعاء ثالث أيام عيد الفطر المبارك.

وانتشرت الخدمات المرورية على محور 30 يونيو وطريق «الإسماعيلية الصحراوي» و«السويس الإسماعيلية» و«بورسعيد الإسماعيلية» وطريق «الزقازيق الإسماعيلية».

واستمرت الشبكة الوطنية للطوارئ في مدن القناة وسيناء في رفع حالة الطوارئ في الإسماعيلية بالتزامن مع احتفالات عيد الفطر المبارك، فيما تنتشر 100 سيارة إسعاف في شوارع وميادين الإسماعيلية لضمان الوصول إلى أي حالة في أسرع وقت في حال الطوارئ.