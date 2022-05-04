إصابات خطيرة لـ4 بينهم طفلة في انقلاب ملاكي على «زراعي» الإسماعيلية

أصيب 4 أشخاص، بينهم طفلة، بإصابات بالغة جراء انقلاب سيارة ملاكي على طريق «الإسماعيلية - الزقازيق» الزراعي، مساء اليوم الأربعاء، بدائرة مركز أبوصوير، في محافظة الإسماعيلية، حيث تم نقل المصابين للمستشفى، وإخطار الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

تلقى اللواء منصور لاشين، مدير أمن الإسماعيلية، إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بانقلاب سيارة ملاكي بيضاء اللون، تحمل لوحات معدنية رقم (ط هـ س 8961)، قرب مدخل مدينة أبوصوير، في المنطقة ما بين كوبري «شعيب» وعزبة «أبو سلطان» بدائرة المركز.

الدفع بـ4 سيارات إسعاف لموقع الحادث

وعلى الفور، دفع مرفق إسعاف الإسماعيلية، برئاسة الدكتور حسن درويش، بعدد 4 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، تولت نقل المصابين إلى مستشفى جامعة قناة السويس، لتلقي العلاج وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

أسماء المصابين في حادث طريق الزقازيق

وكشفت مصادر طبية أن المصابين هم «يوسف شعبان محمد عبد الستار»، 50 سنة، و«نورا محمد محمد إسماعيل»، 47 سنة، و«نور محمد شعبان عبد الستار»، 4 سنوات، و«فاطمة إبراهيم أحمد»، 22 سنة، وجميعهم يقيمون بناحية «عزبة روض رزق الله»، التابعة لقرية المحسمة، في مركز القصاصين بالاسماعيلية.

إصابات خطيرة وتوقف قلب بعض المصابين

وأكدت مصادر طبية في مستشفي جامعة قناة السويس أن الحادث أسفر عن إصابة 4 أشخاص بإصابات خطيرة، تسببت في توقف عضلة القلب لبعض المصابين، وأشارت المصادر إلى أن الإصابات تنوعت بين ارتجاج في المخ، ونزيف داخلي، وكسور مختلفة في أنحاء الجسم، وجروح في الرأس والبطن.

وأضافت المصادر أنه تم استقبال المصابين في قسم الطوارئ بمستشفى جامعة قناة السويس، حيث تم استدعاء فريق من الأطباء الاستشاريين بأقسام الجراحة والمخ والأعصاب والقلب، للتعامل مع المصابين، حيث تم إدخال بعضهم غرف العناية المركزة، قبل تأهيلهم لدخولهم غرف العمليات، نظراً لصعوبة حالاتهم.