ما هو التأمين البنكي وما هي أبرز مميزاته؟ «الاتحاد المصري للتأمين» يجيب

أصدر الاتحاد المصري للتأمين النشرة الأسبوعية، مشيرا إلى الخدمة التأمينية التي تقدمها شركات التأمين بالتعاون مع البنوك العاملة في مصر، وهي خدمة التأمين البنكي، والتي تمكن الشركات من استخدام قنوات التوزيع المصرفية لبيع وتسويق منتجاتها، من خلال إتفاقية بين الطرفين.

خدمة التأمين البنكي.. متى بدأت؟

قال الاتحاد المصري للتأمين خلال نشرته الأسبوعية، إنَّ مقابل استخدام شركات التأمين لقنوات التوزيع البنكية، تحصل البنوك على عوائد معينة، وهي خدمة تم الإعلان لأول مرة عنها في فرنسا منذ ما يزيد عن 40 عاما.

فوائد التأمين البنكي

فيما أفادت النشرة الأسبوعية، حصول 3 أطراف على مميزات وفوائد خدمة التأمين البنكي، وهم على الترتيب؛ العملاء والبنوك وشركات التأمين.

3 مميزات يحصل عليها العميل بمجرد الاشتراك في التأمين البنكي

وبحسب نشرة الاتحاد المصري، فإنَّ عميل شركة التأمين يستفيد من 3 مزايا أساسية من خدمة التأمين البنكي، وهي كالتالي:

- سهولة الوصول إلى مجموعة متعددة من المنتجات المالية، مجمعة عبر منفذ واحد وهو البنك.

- سهولة عملية سداد الأقساط.

- تقليل وقت إصدار وثيقة التأمين، نظرا لتوافر بيانات العميل لدى البنك مسبقا.

3 مزايا للبنوك من الخدمة التأمينية

- توفير مصدر دخل يعتمد على الرسوم الإضافية.

- انخفاض التكاليف الإضافية للمنتجات البنكية المرتبطة بالقوي البشرية.

- إتاحة خدمات جديدة للعملاء.

3 مميزات تحصل عليها الشركات من خدمة التأمين البنكي

أوضحت النشرة أنَّ شركات التأمين يتوفر لها 3 مميزات من خدمة التأمين البنكي، وهي:

- سهولة الوصول إلى أسواق جديدة، عبر الوصول إلى قاعدة عملاء البنك.

- سهولة نشر الوعي التأميني.

- زيادة مبيعات وثائق التأمين.

أنواع التأمين البنكي في مصر والعالم

أشار الاتحاد المصري للتأمين في نشرته، إلى نوعين من منتجات التأمين البنكي بالسوق المحلي، هما منتجات تأمين الحياة، ومنتجات تأمين الممتلكات والمسئوليات.

أوضحت النشرة 4 أنواع لنشاط التأمين البنكي عالميا، الذي ينظم العلاقة بين شركات التأمين والبنوك، كالتالي:

1. نموذج الموزع.

2. نموذج التحالف الاستراتيجي.

3. نموذج المشروع المشترك.

4. نموذج شركة تأمين، أو بنك مملوكة بالكامل.

أوصى الاتحاد المصرى للتأمين الشركات بأهمية التوعية للتأمين البنكى، فهو يعتبر أقل قنوات البيع تكلفة، مع تأكيده على ضرورة تقديم الدعم والتدريب الكافي لموظفي البنوك، و إجراء اختبارات دورية لموظفي البنك العاملين في قطاع التأمين البنكي لتمكينهم من تقديم المشورة الصائبة للعملاء.

وتابع الاتحاد في توصياته، بأنَّ توعية العملاء بالتأمين البنكي، وتعريفهم بأنَّه منتج يسهل من خلاله حصولهم على بعض المنتجات البنكية مثل القروض، ومواءمة أهداف كل من قطاعي التأمين والبنوك لتحقيق الاستفادة القصوى من التأمين البنكي للطرفين.