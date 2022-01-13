«البنك العربي الإفريقي» يوقع اتفاقية للتأمين البنكي مع أكسا مصر لمدة 5 سنوات

وقع البنك العربي الإفريقي الدولي، اتفاقية للتأمين البنكي مدتها 5 سنوات مع شركة أكسا مصر، والتي تقدم العديد من منتجات الحماية التأمينية الجديدة والمتميزة للعملاء، في إطار حرص البنك العربي الإفريقي الدولي على تقديم أفضل المنتجات والخدمات غير المصرفية ذات القيمة المضافة، والتي تتمتع بجودة عالية وتلبي كافة احتياجات عملاء البنك.

وأشار البنك في بيان، إلى أنه بمقتضى هذه الاتفاقية، سيتم توفير ما يزيد عن 20 منتج تأميني من خلال شركة أكسا لتأمينات الحياة مصر وشركة أكسا للتأمين لعملاء البنك العربي الإفريقي الدولي، بما يمنحهم منافذ مركزية متمثلة في عدد من فروع البنك، للحصول على محفظة منتجات متكاملة، بما في ذلك وثائق التأمين الطبي، والخطط المتنوعة لتأمينات الحياة والادخار وخطط الحماية المختلفة، حيث تغطي الاتفاقية 42 فرع من فروع البنك العربي الإفريقي الدولي المحلية، بما يضمن توزيعًا لخدمات القيمة المضافة التي تقدمها الشركة.وقال شريف علوي العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس الإدارة للبنك العربي الإفريقي الدولي، إن التوقيع يتماشى مع المحاور الرئيسية لاستراتيجية البنك وهي وضع العملاء على رأس اهتمامات البنك وتحقيق أداء مالي متوازن بحلول مبتكرة ومتطورة مع تقديم قيمة مضافة لمنتجات البنك المصرفية وغير المصرفية.وأضاف أن هذا التعاون سيوفر باقة كبيرة ومتنوعة من منتجات وخدمات الحماية التأمينية التي صممت خصيصًا لتلبية احتياجات ومتطلبات العملاء، و ذلك في إطار رؤية البنك نحو تحقيق نجاح ينعكس في المقام الأول على المجتمع الذي نعيش ونعمل فيه.

ومن جانبه، قال أيمن قنديل العضو المنتدب ورئيس مجلس إدارة شركة أكسا للتأمين مصر، إن الشراكة تتماشى مع استراتيجية أكسا في مصر للتوسع في السوق المصري من خلال الوصول لأكبر قاعدة من العملاء عبر قنوات توزيع جديدة، مشيرًا إلى أن البنك العربي الإفريقي من الرواد في القطاع المصرفي المصري، حيث تمكن من تحقيق نمو سريع خلال فترة قياسية، ونسعى سوياً للتركيز على تلبية احتياجات قاعدة عملاء البنك الواسعة بتوفير حلول أكسا التأمينية.

وأضافت دينا زكري رئيس قطاع التجزئة المصرفية والشمول المالي بالبنك العربي الإفريقي الدولي، أن البرامج التأمينية التي يتيحها التعاون مع شركة أكسا مصر والتي تقدمها الشركة من خلال عدد من فروع البنك المنتشرة يتم اختيارها طبقاً لكثافة العملاء في تلك الفروع بحيث تتضمن برامج مصممة خصيصاً للعملاء لمساعدتهم على وضع خططهم المستقبلية التي يتم من خلالها اتباع إجراءات ميسرة على العملاء كما تتيح المرونة في تقديم الخدمة طبقاً لاختيارات العملاء التي تتحدد استناداً إلى احتياجاته وخططه المستقبلية.ولفتت إلى أن البنك يسعى من خلال التعاون مع أكسا مصر إلى تحقيق أهداف البنك واستراتيجيته ومواصلة جهوده المستمرة لتقديم أفضل الخدمات لعملائه مما يتماشى مع أحدث الحلول التكنولوجية المبتكرة والمصرفية وغير المصرفية التي تلائم عملاء البنك وتوفر لهم سبل الراحة وتفتح لهم مجالاً لتلبية تطلعاتهم المختلفة وتمكنهم من الاستفادة من المزيد من الخدمات.

ومن جانبه قال عمر شلباية عضو مجلس إدارة لشركة أكسا لتأمينات الحياة مصر، أن أكسا مصر تلتزم بالتوزيع الجغرافي العادل لخدماتها ومنتجاتها التأمينية في السوق المصري، وستساعد هذه الشراكة على تحقيقه، لافتًا إلى أن الشركة ترغب في إتاحة كافة قطاعات أعمالها في جميع أنحاء مصر، بهدف تلبية كافة الخطط والاحتياجات المالية والتأمينية تحت سقف واحد، ومضيفًا أن تقديم هذه الخدمات من خلال البنوك الشريكة يضيف عامل الراحة لعملاء الشركة في الوصول لتغطية تأمينية بأسهل الطرق.