تفاصيل الانتخابات العمالية 2022 - 2026.. الترشح غدا والبداية 16 مايو

على مدار أكثر من شهر، أنهت وزارة القوى العاملة والجهات المعنية، الاستعدادات الجادة لمارثون انتخابات التنظيمات العمالية 2022-2026، حيث ستشهد الانتخابات في الدورة الجديدة استحقاق حوالي 2 مليون عامل للمشاركة في الانتخابات، التي سيتم إجراؤها على مرحلتين الأولى في 16 مايو ، والثانية يومي 21 و22 مايو الجاري .

الأحد بداية انطلاق مارثون انتخابات العمال

ويبدأ مارثون الانتخابات العمالية بفتح باب الترشح غدا الأحد وبعد غد الاثنين 8 و9 مايو الجاري، حيث أصدر محمد سعفان وزير القوى العاملة قرارا بشأن مواعيد الترشح والانتخاب لعضوية مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية للدورة النقابية 2022/2026، مع عدم الإخلال بأحكام القرار الوزاري رقم 45 لسنة 2022.

« الوطن» تستعرض أهم المعلومات التي يريد أن يعرفها القارئ عن انتخابات التنظيمات النقابية 2022-2026 في النقاط التالية :

مواعيد الانتخابات العمالية 2022-2026

أولا مواعيد الترشح:

- المرحلة الأولى :

فتح باب الترشح : يومي الأحد والاثنين 8و9 مايو 2022 .

- إجراء الانتخابات : يوم 16 مايو الجاري

المرحلة الأولى للانتخابات العمالية 2022-2026

- تشمل المرحلة الأولى انتخابات اللجان النقابية وفقا للتصنيف النقابى للعاملين وهي اللجان النقابية للعاملين لكل من :

- الصناعات الغذائية

- المرافق العامة

- الزراعة والرى والصيد

- التعليم والبحث العلمي

- البريد

- البترول

- الخدمات الصحية

- العلوم الصحية

- النقل الجوي

- الصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية

- النقل والمواصلات

- الغزل والنسيج

- الإنتاج الحربي

- النقل الجوي

-المالية والضرائب والجمارك.

- المرحلة الثانية :

- فتح باب الترشح : 21 و22 مايو الجاري

إجراء الانتخابات : يومي 29و30 مايو الجاري

- تشمل المرحلة الثانية الانتخابات للعاملين بكل من نقابات:

- الاتصالات

- التجارة

- الكيماويات

- النقل البرى

- الصحافة والإعلام

- النقل العام

- صناعات البناء والأخشاب

- السياحة والفنادق

- البنوك والتأمينات والأعمال المالية

- السكة الحديد

- المناجم والمحاجر

- الخدمات الإدارية والاجتماعية

- النيابات والمحاكم

- الإسعاف.

ضوابط وقواعد الترشح للانتخابات

وتتضمن ضوابط وقواعد الترشح للانتخابات العمالية 2022-2026 ما يلي :

- علي كل من يرغب في الترشح لعضوية أو رئاسة مجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية أن يقوم بتسجيل بياناته الكترونيا علي الرابط الالكتروني المخصص لذلك علي موقع وزارة القوي العاملة .

- يتضمن التسجيل البيانات الأساسية التالية : الاسم الرباعي ، الرقم القومي ، و المهنة أو الوظيفة، محل العمل ، المؤهل الدراسي ، النوع ، واسم المنظمة النقابية العمالية المرشح لرئاسة اوعضوية مجلس إدارتها، والمقعد الذي يرغب في الترشح عليه (عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية / رئيس المنظمة النقابية).

شروط الانتخابات العمالية 2022-2026

وتشمل شروط الترشح للانتخابات العمالية 2022-2026 ما يلي :

1ــ أن يكون بالغا سن الرشد وكامل الأهلية.

2- أن يكون حاصلا على شهادة إتمام التعليم الأساسي أو شهادة محو الأمية على الأقل.

3- أن يكون عضوا بالجمعية العمومية للمنظمة النقابية العمالية، ومسددا اشتراكاته بصفة منتظمة، وللمدة التي تحددها لائحة النظام الأساسي للنقابة المعنية.

4- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي من أدائها قانونا.

5- ألا يكون من بين الفئات الآتية:

(أ) العاملين المختصين، أو المفوضين في ممارسة كل أو بعض سلطات صاحب العمل في القطاع الخاص أيا كان نوعه، أو القانون الخاضع له، وذلك خلال فترة مباشرتهم هذه السلطات.

(ب) العاملين الشاغلين لإحدى الوظائف القيادية في الحكومة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة خدمية كانت أو اقتصادية، والأجهزة الحكومية التي لها موازنات خاصة، وشركات القطاع العام, وقطاع الأعمال العام، والعاملين بالقطاع الاستثماري، والقطاع المشترك، والقطاع التعاوني.

ويستثنى شاغلو إحدى الوظائف التكرارية من مستوى وظائف مديري العموم أو الإدارة العامة وما في مستواها ممن ليس لهم الحق في توقيع الجزاء.

(جـ) رؤساء القطاعات، ورؤساء وأعضاء مجالس إدارة الهيئات، والشركات فيما عدا أعضاء مجالس الإدارة المنتخبين.

(د) ألا يكون عاملا مؤقتا، أو معارا أو منتدبا، أو مكلفا، أو مجندا، أو في إجازة خاصة بدون مرتب.

6- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية، أو بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره في الحالتين.