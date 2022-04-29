برئاسة وزير القوى العاملة.. لجنة عليا للإشراف على الانتخابات النقابية العمالية

أصدر وزير القوى العاملة، محمد سعفان، قرارا بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات النقابية العمالية برئاسته وعضوية كل من ممثلين عن وزارة العدل، يرشحه المستشار وزير العدل، وعن هيئة الرقابة الإدارية، يرشحه رئيس الهيئة، وعن وزارة المالية، يرشحه وزير المالية، وعن التنمية المحلية، يرشحه وزير التنمية المحلية، وعن المنظمات النقابية العمالية يرشحه الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والمستشار القانوني لوزير القوى العاملة، ممثلا للوزارة ومقرر اللجنة.

تشكيل اللجنة العليا للانتخابات النقابية

ونص القرار على أنه للجنة أن تستعين بمن تراه من ممثلي الوزارات والجهات المختصة كلما تراءى لها ذلك، كما لها دعوة من تراه لحضور اجتماعاتها.

وتختص اللجنة بالإشراف على العملية الانتخابية على المستوى القومي، وتوحيد آليات العمل، والتنسيق بين كل الجهات المشاركة في العملية الانتخابية، وتذليل كل العقبات التي تعترض التنفيذ، وللجنة في سبيل تحقيق ذلك القيام بمتابعة المقرات الانتخابية على مستوى الجمهورية للتحقق من جاهزيتها، ونشر القواعد التنظيمية للعملية الانتخابية، على كل اللجان العامة المشرفة على الانتخابات.

إصدار البيانات الإعلامية المتعلقة بمراحل الانتخابات

كما تصدر اللجنة الإرشادات العامة للمشاركة في العملية الانتخابية، ومتابعة تنفيذها، وإعداد قواعد الاحتياجات المالية والإدارية والفنية، ومتابعة تنفيذها، وإصدار البيانات الإعلامية المتعلقة بمراحل الانتخابات ومستوياتها ونتائجها، وإصدار التقارير النهائية عن العملية الانتخابية، ومراحلها، ومستوياتها، والصعوبات التي اعترضتها وطريقة معالجتها.

ونص القرار على أن يشكل للجنة أمانة عامة يصدر بتحديد أعضائها، ونظام العمل بها قرار من رئيس اللجنة، وتختص الأمانة العامة بتنفيذ قرارات وتوصيات اللجنة، كما تختص بإعداد الموضوعات التشريعية والفنية المطروحة على جدول أعمال اللجنة، وما تكلف به من مهام.