وزير الأوقاف: المساجد الكبرى لن تغلق إلا بعد صلاة العشاء (فيديو)

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إنَّ المساجد الكبرى لن تُغلق نهائيًا، فمساجد مثل السيدة زينب والسيدة نفيسة والفتح في رمسيس كانت تفتح ولا تغلق نهائيًا إلا بعد صلاة العشاء، ولكن دورة المياه والمصلى الخارجي مفتوحة طول الوقت أمام الناس، أما المسجد الداخلي يغلق ويفتح قبل وبعد الصلاة، أي أنّ ما كان يطبق قبل جائحة كورونا في الفتح والغلق هو ما سيطبق الآن.

الإجراءات الاحترازية في المساجد ليست من اختصاص الوزارة

وأضاف وزير الأوقاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد أنَّ الإجراءات الاحترازية في المساجد ليست من اختصاص الوزارة، وعندما تصدر لجنة إدارة الأزمة انتهاء الجائحة فإن الإجراءات لن تطبق، لكن حتى الآن قرار لجنة إدارة الأزمة هو التزام الناس بارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي.

المساجد الكبرى سيعقد فيها درسي العصر والعشاء

وتابع وزير الأوقاف أنّ الدروس الدينية في المساجد الكبرى مثل الإمام الحسين السيدة نفيسة والسيدة زينب ستعقد فيها درسين هما العصر من الأحد إلى اخميس، والعشاء من الأحد إلى الأربعاء، أما باقي المساجد سيكون فيها 3 دروس عصر و3 دروس عشاء إضافة لدروس الواعظات بعد صلاة الظهر للسيدات، ومقارئ التحفيظ للسيدات من جانب المحفظات المعتمدات من الوزارة.