تعرف على موعد فتح المساجد لصلاة التهجد أمام المصلين.. الخميس المقبل

بعد مرور عدة أيام من العشر الأواخر في شهر رمضان الكريم، يتساءل الكثير من محبي آداء صلاة التهجد في المسجد عن موعد فتح المساجد للمصلين لآداء شعائر تلك الصلاة، وخصوصا مع اقتراب ليلة 27 رمضان، والتي يعتقد الكثيرون أنها تكون ليلة القدر، ما جعل وزارة الأوقاف المصرية تعلن عن موعد فتح المساجد لصلاة التهجد.

واهتماما بما يبحث عنه المواطنون والمتابعون والقراء بشكل دائم ومستمر، توضح بوابة «الوطن» من خلال هذا التقرير موعد فتح المساجد لآداء صلاة التهجد للمصلين، وفق ما أعلنته وزارة الأوقاف المصرية، كالتالي:

موعد فتح المساجد لصلاة التهجد

أعلنت وزارة الأوقاف المصرية عن موعد فتح المساجد لآداء صلاة التهجد بها، لتبدأ جميع المساجد في استقبال المصلين لآداء شعائر تلك الصلاة بدء من يوم 27 رمضان، ليكون بدءا من يوم الخميس المقبل الموافق 28 من شهر أبريل، وتستمر المساجد في فتح أبوابها أمام المصلين لتلك الصلاة حتى نهاية شهر رمضان الكريم، وحلول عيد الفطر المبارك.

المساجد تستعد لفتح أبوابها لصلاة عيد الفطر المبارك

وتستعد الكثير من المساجد الكبيرة خلال تلك الأيام الحالية لفتح أبوابها أيضا لصلاة عيد الفطر المبارك، والتي تضيف شعائرها المزيد من البهجة، فيحرص الكبير والصغير على الذهاب إلى المساجد المجاورة لهم لآداء صلاة العيد دائما.

وعلى مدار شهر رمضان الكريم، استقبلت المساجد أيضا الكثير من المصلين لآداء صلاة التراويح، تلك الصلاة التي تمثل صلاة قيام الليل خلال شهر رمضان الكريم، مع اتخاذ كافة المساجد جميع الإجراءات الاحترازية التي تفرضها الدولة تجنبا لانتشار جائحة فيروس كورونا المستجد مرة أخرى، وذلك بعد انخفاض أعداد الإصابة به خلال الفترة الأخيرة الماضية، بالالتزام بالتباعد الاجتماعي، وإلزام المصلين بارتداء الماسك.