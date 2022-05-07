أبناء العشيرة المحمدية يستأنفون الحضرة بمسجد الطريقة بعد قرارات الأوقاف
كتب:
يسرا البسيوني
02:06 ص | السبت 07 مايو 2022
الحضرة
أعلن محمد جلال مسؤول الحضرة بالطريقة المحمدية الشاذلية، عن استئناف الحضرة الصوفية، الأحد القادم، في مسجد الطريقة بالدراسة، و ذلك بعد قرارات الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الاوقاف، بفتح الاضرحة والمقامات وعودة الحياة لطبيعتها في المساجد.
تنظيم الحضرة باستخدام الوسائل التكنولوجية
وكان قد لجأ أبناء طريقة العشيرة المحمدية أحد أكبر الطرق الصوفية، إلى التكنولوجيا فى تنظيم الحضرة والإحساس والتفاعل الروحانى بعد إغلاق المساجد تمشيا مع الإجراءات الاحترازية فى منع انتشار كورونا.
ولجأ محمد جلال المسؤول عن إقامة الحضرة إلى استخدام الفيس بوك بالاشتراك مع عدد من الصفحات الصوفية فى بث الحضرة بث صوتى مباشر ليتفاعل معه المئات من المريدين فى حالة روحانية مختلفة عن أجواء السوشيال ميديا .
ويقول محمد جلال إٔنه لجأ إلى هذه الطريقة واستخدام التكنولوجيا الحديثة فى الاتصال للاستمرار الحضرة يوم الاحد بعد صلاة العشاء، لكى يحافظ المريدين على أجواء الروحانيات خاصة أنه هناك حالة من التواصل تحدث أثناء البث المباشر ومتابعة من أبناء الطريقة وبعض محبى التصوف فى أنحاء العالم العربى.
وأكد محمد جلال أن الصوفي المستنير مواكب لعصره ومتطور ويستخدم التكنولوجيا فى الخير وذلك طبقا لمنهج الإمام الرائد محمد زكى إبراهيم.
مجالس الذكر الجماعي
جدير بالذكر أن الحضرة مصطلح إسلامى صوفى يطلق على مجالس الذكر الجماعية والتى يؤديها المسلمون المنتمون للطرق الصوفية السنية بشكل خاص، ويكون على رأسها شيخ عارف بالطريقة ينبه على كل ما من شأنه أن يشوش إمكان الوصول إلى لحظة الصفاء، وسميت بذلك لأنها سبب لحضور القلب مع الله، وهى ركن هام فى طريق الصوفية، حيث يتم فيها آداء أشكال مختلفة من الذكر، كالخطب وتلاوة القرآن والنصوص الأخرى من أدعية وأوراد، وإلقاء الشعر والإنشاد الدينى، والمديح النبوى المتخصص بمدح رسول الإسلام والصلاة عليه، والدعاء والذكر الجماعى، وتلاوة أسماء الله الحسنى.