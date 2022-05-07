أبناء العشيرة المحمدية يستأنفون الحضرة بمسجد الطريقة بعد قرارات الأوقاف

أعلن محمد جلال مسؤول الحضرة بالطريقة المحمدية الشاذلية، عن استئناف الحضرة الصوفية، الأحد القادم، في مسجد الطريقة بالدراسة، و ذلك بعد قرارات الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الاوقاف، بفتح الاضرحة والمقامات وعودة الحياة لطبيعتها في المساجد.

تنظيم الحضرة باستخدام الوسائل التكنولوجية

وكان قد لجأ أبناء طريقة العشيرة المحمدية أحد أكبر الطرق الصوفية، إلى التكنولوجيا فى تنظيم الحضرة والإحساس والتفاعل الروحانى بعد إغلاق المساجد تمشيا مع الإجراءات الاحترازية فى منع انتشار كورونا.

ولجأ محمد جلال المسؤول عن إقامة الحضرة إلى استخدام الفيس بوك بالاشتراك مع عدد من الصفحات الصوفية فى بث الحضرة بث صوتى مباشر ليتفاعل معه المئات من المريدين فى حالة روحانية مختلفة عن أجواء السوشيال ميديا .

ويقول محمد جلال إٔنه لجأ إلى هذه الطريقة واستخدام التكنولوجيا الحديثة فى الاتصال للاستمرار الحضرة يوم الاحد بعد صلاة العشاء، لكى يحافظ المريدين على أجواء الروحانيات خاصة أنه هناك حالة من التواصل تحدث أثناء البث المباشر ومتابعة من أبناء الطريقة وبعض محبى التصوف فى أنحاء العالم العربى.

وأكد محمد جلال أن الصوفي المستنير مواكب لعصره ومتطور ويستخدم التكنولوجيا فى الخير وذلك طبقا لمنهج الإمام الرائد محمد زكى إبراهيم.

مجالس الذكر الجماعي

جدير بالذكر أن الحضرة مصطلح إسلامى صوفى يطلق على مجالس الذكر الجماعية والتى يؤديها المسلمون المنتمون للطرق الصوفية السنية بشكل خاص، ويكون على رأسها شيخ عارف بالطريقة ينبه على كل ما من شأنه أن يشوش إمكان الوصول إلى لحظة الصفاء، وسميت بذلك لأنها سبب لحضور القلب مع الله، وهى ركن هام فى طريق الصوفية، حيث يتم فيها آداء أشكال مختلفة من الذكر، كالخطب وتلاوة القرآن والنصوص الأخرى من أدعية وأوراد، وإلقاء الشعر والإنشاد الدينى، والمديح النبوى المتخصص بمدح رسول الإسلام والصلاة عليه، والدعاء والذكر الجماعى، وتلاوة أسماء الله الحسنى.