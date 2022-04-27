جابر طايع: الرئيس السيسي حريص على فتح المساجد

قال الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف السابق، إن القرآن الكريم ليس الهدف منه الحفظ فقط، ولكن معرفة التفاسير المناسبة لهذا العصر، وإيقاف القتل وترويع الآمنين.

تكريم الرئيس لحفظة القرآن الكريم

وأضاف خلال مداخلة هاتفية في نشرة التاسعة المذاع على القناة الأولى مساء اليوم الأربعاء، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كرم، اليوم، حفظة القرآن الكريم من مصر وإفريقيا والدول العربية وكل الدول، وطالب بمضاعفة المكافآت لأن الرئيس يحب الله عزوجل وحريص على فتح المساجد، فاليوم افتتح مسجد الحسين عقب ترميم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة له، وكذلك توجيه لوزارة الأوقاف لصيانة 2000 مسجد.

إعداد الأوقاف أكاديمية عالمية في 6 أكتوبر

وأوضح أن وزارة الأوقاف أعدت أكاديمية عالمية في 6 أكتوبر ودربت 4 مجموعات على التوالي من خلال التدرب على الخطابة والأمور الدينية والتوعوية وكذلك قضايا العصر المختلفة، لأن الرئيس السيسي يريد الإمام الشامل لذا جرى تقديم علوم في حروب الجيل الرابع والتواصل الشبكي وعلوم اجتماعية من أجل مواجهة الأفكار المتحرفة.

وطالب رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف السابق، الدعاء ببناء الوعي المتكامل الذي يطلبه الرئيس عبدالفتاح السيسي دائما لسد الثغور التي قد يخترق منها أعداء الوطن والدين.