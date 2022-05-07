أسعار الشوفان تتراجع لأدنى مستوى في شهرين.. كم سعر الطن؟

انخفضت العقود الآجلة للشوفان إلى أقل من 660 دولارًا للطن، وهو أدنى مستوى منذ 10 مارس بعد أن أظهرت البيانات أن إجمالي الاستخدام المحلي للشوفان في كندا انخفض بنسبة 28.5% عن العام السابق اعتبارًا من 31 مارس الماضي، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى انخفاض استخدام العلف (-29.6%).

بحسب مزود البيانات الاقتصادي «تريدينج إيكونوميكس» انخفضت الصادرات أيضًا بنسبة 25.5% إلى 1.6 مليون طن، في غضون ذلك تراجعت مخزونات الشوفان الكندية بنسبة 48.6% عن العام السابق لتصل إلى 947100 طن في نهاية شهر مارس.

انخفاض مخزونات المزارع من الشوفان بنسبة 57.2%

وانخفضت المخزونات في المزارع بنسبة 57.2% إلى 644400 طن، بينما انخفضت المخزونات التجارية بنسبة 10.6% إلى 302700 طن، و سجلت العقود الآجلة للشوفان أعلى مستوى لها على الإطلاق عند أكثر من 800 دولار للطن في الثاني عشر من أبريل وسط مخاوف متزايدة بشأن اضطرابات الإمدادات، لا سيما الطقس الجاف في كندا المنتج الأكبر عالمياً.

توقعات بالتداول عند 771.33 في غضون 12 شهرًا

تاريخياً، وصل سعر الشوفان إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 811 دولارًا للطن في أبريل من عام 2022، ومن المتوقع أن يتمّ تداول الشوفان عند 697.12 دولار أمريكي للطن بنهاية هذا الربع في يونيو المقبل، وفقًا لنماذج الماكرو العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية «تريدينج إيكونوميكس»، بالنظر إلى المستقبل، وسط توقعات أنه سيتم التداول عند 771.33 في غضون 12 شهرًا.

يعتبر الشوفان نوع من حبوب الحبوب يستخدم بشكل أساسي كعلف للماشية وللاستهلاك البشري، وأكبر منتجي الشوفان هم: الاتحاد الأوروبي وروسيا وكندا وأستراليا والولايات المتحدة.

العقود الآجلة للشوفان متاحة للتداول في بورصة شيكاغو التجارية، ويحتوي العقد القياسي على 5 آلاف بوشل، أي ما يعادل 86 طنًا متريًا.