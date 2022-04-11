الشوفان يرتفع 20% متأثرا بالحرب الروسية في أوكرانيا.. 800 دولار للبوشل

ارتفع الشوفان إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 800 دولار أمريكي للبوشل، وسط اضطرابات الإمدادات الكبيرة الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا والحرب الدائرة هناك منذ 24 فبراير الماضي.

ارتفاع سعر الشوفان 20% منذ حرب روسيا

وسبق أن خفضت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو»، توقعات التجارة العالمية في الحبوب بمقدار 14.6 مليون طن إلى 469 مليونًا لعام 2022، وفي الوقت نفسه، تم تعديل توقعات استخدام الحبوب انخفاضًا بمقدار 12.4 مليون طن إلى 2789 مليون.

وقالت منظمة الفاو إن الحرب في أوكرانيا كانت مسؤولة بالفعل عن زيادة بنسبة 17.1% في أسعار الحبوب في جميع أنحاء العالم، ومنذ الغزو الروسي للأراضي الأوكرانية، ارتفع سعر الشوفان بنسبة 20%.

أعلى سعر للشوفان الشهر الجاري

تاريخياً، وصل سعر الشوفان إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 800 دولار في أبريل من عام 2022، ومن المتوقع أن يتم تداول الشوفان عند 821.12 دولار للبوشل بنهاية هذا الربع (أبريل – يونيو 2022)، وفقًا لنماذج الماكرو العالمية وتوقعات المحللين من منصة Trading Economics بالنظر إلى المستقبل، وسط تقديرات أن يتم التداول عند 906.45 دولار في غضون 12 شهرًا.

الاتحاد الأوروبي وروسيا أكبر منتجين

والشوفان هو نوع من الحبوب يستخدم بشكل أساسي كعلف للماشية وللاستهلاك البشري، وأكبر منتجي الشوفان «الاتحاد الأوروبي وروسيا وكندا وأستراليا والولايات المتحدة»، والعقود الآجلة للشوفان متاحة للتداول في بورصة شيكاغو التجارية، ويحتوي العقد القياسي على 5000 بوشل، أي ما يعادل 86 طنًا متريًا.