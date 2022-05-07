«الصحة» تطلق قوافل طبية مجانية في 6 محافظات اليوم.. إليك التفاصيل

كشفت وزارة الصحة والسكان من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» عن إطلاقها على مدار اليوم السبت لعدد من القوافل الطبية التابعة للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتي تقدم خدماتها الصحية سواء الكشف على المواطنين أو علاجهم بشكل مجاني، في 6 محافظات على مستوى أنحاء الجمهورية.

تفاصيل القوافل الطبية المجانية المتاحة اليوم في المحافظات

وتوضح «الوطن» كافة التفاصيل المتعلقة بالقوافل الطبية التي سوف تكون متاحة خلال اليوم، سواء التخصصات الطبية المتاحة خلال هذه القوافل أو أماكنها بالتحديد في الـ 6 محافظات، حسبما أعلنت وزارة الصحة والسكان.

أماكن قوافل «الصحة» الطبية في 6 محافظات

وكشفت وزارة الصحة والسكان عن أن القوافل الطبية المجانية ستكون موجودة في 6 محافظات بالأماكن التالية:

1 - محافظة الفيوم، «المظاطلي» التابعة لمركز طامية.

2 - محافظة البحيرة، «صلاح الدين» التابع لمركز التحرير.

3 - محافظة كفر الشيخ، «الجزيرة الخضراء» التابعة لمركز مطوبس.

4 - محافظة القليوبية، «كفر مروان» التابع لمركز كفر شكر.

5 - محافظة بني سويف، «حاجز بني سليمان».

6 - محافظة الأقصر، «الشيخ أحود» التابع لمركز إسنا.

مجموعة التخصصات الطبية الموجودة في القوافل الطبية:

1 - الباطنة.

2 - الأطفال.

3 - الأنف والأذن.

4 - الجلدية.

5 - القلب.

6 - خدمات تنظيم الأسرة.

7 - نساء وولادة.

8 - الجراحة.

9 - العظام.

10 - خدمات الآشعة.

11 - خدمات التحاليل.

12 - الأسنان.

13 - الرمد.

وفي السياق ذاته، كانت وزارة الصحة والسكان قد أوضحت أنه يتم إطلاق القوافل الطبية في إطار مبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة» في مختلف المحافظات يومياً، في مناطق مختلفة من أجل ضمان وصول هذه القوافل إلى جميع المحافظات، وناشدت «الصحة» المواطنين بتابعة الصفحة الرسمية لها على موقع «فيس بوك» حتى يتمكنوا من معرفة أماكن تواجد القوافل الطبية يوميًا.