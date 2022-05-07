مواعيد التطعيمات في مكاتب وزارة الصحة في مصر للمواطنين

أعلن الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، مواعيد التطعيمات في مكاتب وزارة الصحة في مصر، وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن مواعيد التطعيمات في مكاتب وزارة الصحة في مصر تبدأ من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة الثالثة عصرًا، لافتا إلى توفير كافة التطعيمات الإجبارية للأطفال بجميع مراكز التطعيمات على مستوى محافظة الجمهورية ولا صحة لنقص أي تطعيم.

مواعيد التطعيمات في مكاتب وزارة الصحة في مصر

وتابع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان فيما يتعلق بمواعيد عمل مراكز لقاح كورونا، عادت إلى مواعيدها الرسمية من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثامنة مساءً، لافتًا إلى اهتمام الدولة المصرية بالتوسعات في عملية تطعيم المواطنين بلقاحات كورونا على مستوى محافظات الجمهورية للوصول إلى المستهدف من التطعيم وهو 70% وفقا لخطة الدولة التي وضعتها للحد من انتشار الفيروس.

مواعيد عمل مراكز تلقي لقاح كورونا

وأضاف الدكتور حسام عبدالغفار، أن لقاحات كورونا متوفرة في جميع الوحدات الصحية ومراكز تطعيم لقاحات كورونا وداخل محطات المترو والسكك الحديد والمولات التجارية الكبرى من خلال الفرق الطبية المتنقلة، مؤكدة حرص الوزارة على الحفاظ على مكتسبات الدولة التي حققتها خلال جائحة فيروس كورونا والحفاظ أيضًا على استقرار المنحنى الوبائي للفيروس في مصر.

وأكدت وزارة الصحة والسكان استمرار رفع أعلى درجات الإستعداد القصوى على مستوى محافظات الجمهورية داخل المستشفيات لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا وغيره من الأمراض المعدية لحظة بلحظة، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة، وطالبت الوزارة من المواطنين ضرورة توخي الحذر والتواصل مع الوزارة من خلال الخط الساخن لها 105، لاستقبال كافة التساؤلات والاستفسارات المتعلقة بكافة الأمراض وغيرها، والرد عليها من خلال المصادر الرسمية لها، فضلا عن صفحات وزارة الصحة على مواقع التواصل الإجتماعى المختلفة والتي تبث يوميا منشورات لتوعية المواطنين.