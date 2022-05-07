سعر طن الفحم يصل لـ350 دولارا اليوم.. تعرف على الأسباب

ارتفعت العقود الآجلة للفحم، فوق 350 دولارًا للطن وأكثر من ضعف هذه القيمة فقط في عام 2022، مدعومة بالطلب القوي المستمر على خلفية السوق المتشددة، إلى جانب الطلب المتزايد على توليد الطاقة مع استئناف النشاط الاقتصادي بعد الركود الناجم عن فيروس كورونا.

زيادة استهلاك الفحم

وأدى ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا وآسيا في أواخر عام 2021 إلى زيادة استهلاك الفحم، علاوة على الغزو الروسي لأوكرانيا والعقوبات الاقتصادية غير المسبوقة، بما في ذلك حظر الاتحاد الأوروبي على واردات الفحم من روسيا، إلى إلقاء سوق الطاقة العالمي في حالة من الفوضى، بحسب مزود البيانات الاقتصادية «تريدينج إيكونوميكس».

البحث عن بدائل بسبب ارتفاع الفحم

في الوقت نفسه، شجع أيضًا تغييرًا في التدفقات التجارية حيث سعى الاتحاد الأوروبي واليابان إلى إمدادات بديلة من أستراليا وكولومبيا وإندونيسيا وجنوب إفريقيا والولايات المتحدة، على ارتفاع أسعار الفحم.

تاريخياً، وصل سعر الفحم إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 435 دولارًا أمريكيًا للطن في مارس من عام 2022، ومن المتوقع تداول الفحم عند 346.14 دولار أمريكي للطن المتري بحلول نهاية هذا الربع في يونيو المقبل، وفقًا لنماذج الماكرو العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية، بالنظر إلى المستقبل، وسط توقعات بأن يتم التداول عند 413.19 دولار أمريكي للطن في غضون 12 شهرًا.

يعتبر الفحم هو الوقود الرئيسي المستخدم لتوليد الكهرباء في جميع أنحاء العالم، وأكبر منتج ومستهلك للفحم هي الصين، ومن كبار المنتجين الآخرين دول: الولايات المتحدة والهند وأستراليا وإندونيسيا وروسيا وجنوب إفريقيا وألمانيا وبولندا، بينما أكبر مصدري الفحم هم: إندونيسيا وأستراليا وروسيا والولايات المتحدة وكولومبيا وجنوب إفريقيا وكازاخستان.