أوروبا تفرض حزمة العقوبات الخامسة على روسيا..حظر الفحم ومنع دخول السفن

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم، عن بدء الحزمة الخامسة من العقوبات على روسيا، والتي شملت تجميد أصول روسية بقيمة 29.5 مليار يورو على الأقل حتى الآن، إلى جانب حظر بعض مواد الطاقة ، وحظر دخول السفن.

وتأتي تلك العقوبات على خلفية العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا، التي شنتها موسكو في الرابع والعشرين من فبراير الماضي.

الاتحاد الأوروبي يفرض حظر على الفحم الروسي

وبحسب وكالة روسيا اليوم الإخبارية ، أكد المجلس الأوروبي في بيان له، أن حزمة العقوبات الجديدة التي تضمنت الحظر على اقتناء واستيراد ونقل الفحم أو الوقود الأحفوري الصلب الروسي، إلى الاتحاد الأوروبي اعتبارا من أغسطس المقبل، إلى جانب حظر دخول السفن التي تبحر تحت علمك روسيا إلى موانئ الاتحاد.

واستثنى الاتحاد السفن التي تخص الإمدادات الزراعية والغذائية والمساعدات الإنسانية والطاقة، كما تم منع شركات النقل الروسية والبيلاروسية من العمل داخل الاتحاد أو عبره، مستثنية البضائع الطبية والزراعية والغذائية، مثل القمح، بالإضافة إلى عمليات النقل بالسكك الحديد لأغراض إنسانية، بحسب «روسيا اليوم»، كما تم حظر الصادرات إلى موسكو بقيمة 10 مليارات يورو، بما يشمل وقود الطائرات والحواسيب الكمومية وأشباه الموصلات، والواردات بقيمة 5.5 مليار يورو، بما في ذلك الخشب والإسمنت والمأكولات البحرية والمشروبات المقطرة.

العقوبات شملت رجال أعمال ومسؤولين وإعلاميين روس

كما ضمت حزمة العقوبات الأوروبية، عدة شركات روسية، يعتقد أنها تساهم في العملية العسكرية في أوكرانيا، إلى جانب فرض حظر عام على مشاركة الشركات الروسية في المشتريات العامة في الدول الأعضاء للاتحاد، واستثناء أي دعم مالي للمؤسسات الحكومية الروسية، وتوسيع الحظر المفروض على الودائع في محافظ العملات المشفرة.

وطالت عقوبات المجلس الأوروبي، رجال أعمال ومسؤولين رفيعي المستوى في الكرملين، إلى جانب عدد من الإعلاميين، فضلا عن أسر المسؤولين الذين طالتهم العقوبات السابقة، إلى جانب الحظر الكامل على إجراء أي معاملات مع أكبر أربعة مصارف روسية تبلغ حصتها الإجمالية في القطاع المصرفي في البلاد 23%، والتي ستتعرض إلى تجميد أصولها بالكامل.