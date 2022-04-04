الأمم المتحدة تدعو إلى خفض استهلاك الفحم والغاز والنفط بنسبة 60%

دعت الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، إلى خفض استهلاك الفحم والغاز والنفط بنسبة 60% على الأقل بحلول عام 2050، وفقًا لبيان عاجل نقله موقع «سكاي نيوز عربية».

الهيدروجين يمثل أقل من 2% من استهلاك الطاقة الحالي في أوروبا

ويشار إلى أنّ الهيدروجين يمثل أقل من 2% من استهلاك الطاقة الحالي في أوروبا، ويستخدم بشكل أساسي لإنتاج المنتجات الكيماوية، كالبلاستيك والأسمدة، ويُنتَج 96% من الهيدروجين حاليًا من الغاز الطبيعي، ويذكر أنّ هناك تحديان مهمان لجعل الهيدروجين الأخضر قابلًا للتطبيق اقتصاديًا في أوروبا؛ أبرزها خفض تكاليف عملية التحليل الكهربائي، وتطوير البنية التحتية لنقل الهيدروجين.

وقدم الاتحاد الأوروبي، 3 مراحل استراتيجية في الجدول الزمني حتى عام 2050، من المتوقع أن يمثل الهيدروجين، الذي يمثل حاليًا أقل من 2% من مزيج الطاقة في أوروبا، نحو 14% بحلول عام 2050.