أسعار الفحم تتراجع عالمياً رغم قلة المعروض.. الطن بـ326 دولار

تراجعت العقود الآجلة للفحم، إلى 326 دولارًا للطن، بالقرب من أعلى مستوى في خمسة أسابيع عندما سجلت 331.1 دولارًا الخميس الماضي، وسط طلب متزايد وقلة الإمدادات من منتجات الطاقة البديلة والعقوبات المفروضة على الفحم الروسي بسبب حرب أوكرانيا.

البحث عن بدائل للفحم الروسي

ويتدافع كبار المستهلكين لإيجاد إمدادات بديلة لتحل محل الإمدادات الروسية، حيث يشترون من أسواق بعيدة مثل أستراليا وجنوب إفريقيا، وكانت الأسواق ضيقة بالفعل حتى قبل الغزو الروسي لأوكرانيا حيث أدت أزمة الطاقة وارتفاع أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا وآسيا في أواخر عام 2021 إلى تعزيز استخدام الفحم لتوليد الطاقة.

ارتفاع إنتاج أكبر دولة منتجة

مع ذلك، فإن ارتفاع الإنتاج المحلي من الصين - أكبر مستهلك عالمي - يمثل خطرًا هبوطيًا على الأسعار، حيث ارتفع إنتاج الفحم الصيني بنسبة 15% على أساس سنوي إلى 396 مليون طن في مارس، بينما سجل الإنتاج اليومي رقما قياسيا بعد أن ضغطت بكين على المنتجين المملوكين للدولة لزيادة النشاط لضمان أمن الطاقة، وأكدت الصين إضافة 300 مليون طن إضافية من طاقة تعدين الفحم هذا العام.

توقعات بالزيادة قبل نهاية يونيو

تاريخياً، وصل الفحم إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 435 في مارس من عام 2022، ومن المتوقع أن يتم تداول الطن عند 345.82 دولار أمريكي بحلول نهاية هذا الربع في يونيو 2022، وفقًا لنماذج الماكرو العالمية وتوقعات المحللين من منصة Trading Economics بالنظر إلى المستقبل، وسط توقعان أن يتم التداول عند 412.81 في غضون عام.

يذكر أن العقود الآجلة للفحم متاحة للتداول في بورصة إنتركونتيننتال وبورصة نيويورك التجارية، ويعد، الفحم هو الوقود الرئيسي المستخدم لتوليد الكهرباء في جميع أنحاء العالم، وأكبر منتج ومستهلك للفحم هي الصين، ومن كبار المنتجين الآخرين: الولايات المتحدة والهند وأستراليا وإندونيسيا وروسيا وجنوب إفريقيا وألمانيا وبولندا، وأكبر مصدري الفحم هم: إندونيسيا وأستراليا وروسيا والولايات المتحدة وكولومبيا وجنوب إفريقيا وكازاخستان.