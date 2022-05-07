تعليم الإسماعيلية: حظر الهاتف المحمول وإجراءات احترازية داخل اللجان

أكد طه عجلان، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسماعيلية، أن هناك حزمة من الإجراءات جرى اتخاذها مع بدء سباق الامتحانات في بعض الصفوف في الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة اليوم السبت.

وأضاف «عجلان»، في بيان صحفي، قبل قليل، أنه أكد على جميع العاملين الحضور قبل موعد بدء الامتحان بنصف ساعة على الأقل، وعدم تواجد أي من العاملين بالمدارس في الإسماعيلية ممن لهم طلاب يؤدون الامتحانات حتى الدرجة الثانية، منعاً لتعرضهم للمساءلة القانونية.

حجرة عزل في كل مدرسة

كما وجه وكيل وزارة التعليم بالإسماعيلية بالتأمين التام لحجرتي الأسئلة والكنترول طبقاً للمواصفات، على أن تكون مؤمنة بأبواب حديدية، وبعيدة عن الدور الأول، والتأكد من عدم تواجد أي مصدر مياه، وعدم استخدام الشاي والقهوة داخل حجرة الكنترول، وتوافر طفايات الحريق والتأكيد على صلاحيتها، كما وجه بضرورة عدم التدخين نهائياً داخل مدارس الإسماعيلية بصفة عامة، وداخل اللجان الامتحانية بصفة خاصة.

وكلف «عجلان» مسؤول أمن المدرسة بالتأكد من صلاحية حجرة العزل، وتوافر جميع الاشتراطات الصحية والاحترازية، وتكليف أحد العاملين في المدرسة لقياس درجة الحرارة للعاملين والتلاميذ قبل دخول اللجان، وكذلك تمشيط جميع أرجاء المدرسة قبل فتح اللجان يومياً.

منع جمع أوراق الإجابة إلا بعد انتهاء وقت الامتحان

وقال وكيل الوزارة إنه وجه كذلك بعدم جمع أوراق الإجابة إلا بعد انتهاء الوقت المخصص للإجابة، والتنبيه المشدد بعدم اصطحاب التليفون المحمول من قبل الطلاب والملاحظين داخل اللجان.

وأضاف أنه سيتم متابعة فتح مظاريف الأسئلة، بعد التأكد من سلامة المظروف عند فتحه، وكذلك الزمن والمادة واليوم المحدد، طبقاً للجدول، والتوقيع على محضر فتح اللجان، والتأكد من توزيع أوراق الأسئلة والإجابة في التوقيت المحدد لعملية الإمتحانات.

وأكد «عجلان» على إعداد كشوف الملاحظة مسبقاً، والتوقيع عليها من مدير المدرسة، وكذلك إعداد اللجان وكفايتها من حيث المقاعد وغيرها، وأخذ الغياب كل فترة امتحانية، من قبل لجنة النظام والمراقبة وإدارة المدرسة.

منع مغادرة المدارس إلا بعد تسليم الأوراق كاملة

وتفقد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الإسماعيلية، اليوم السبت، لجنة مدرسة «25 يناير» الثانوية للبنات، التابعه لإدارة شمال الإسماعيلية التعليمية، التي يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي الامتحان في مادة التربية الدينية، وذلك في عدد 18 لجنة امتحانية.

وأكد «عجلان» على وضع الجداول في مكان واضح للطلاب وأولياء الأمور، مع غلق أبواب المدرسة، وعدم السماح لأي شخص بالدخول للجنة، إلا بعد التأكد من شخصيته، وقال إنه لن يتم مغادرة المدرسة إلا بعد تسليم جميع أوراق الإجابة إلى الكنترول، والتأكد من البيانات.

ونبه على ضرورة التأكد من غلق أبواب المدرسة بعد التأكد من مغادرة جميع الطلاب، واتخاذ كافة الإجراءات الخاصة لتأمين أوراق الإجابة، مع تنفيذ تعليمات الأمن الخاصة بإجراءات غلق اللجان.