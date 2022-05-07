برعاية وزارة الشباب.. ختام مونديال مصطاي بكرنفال كروي وتكريم أسر الشهداء

في ظل توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، باستمرار الأنشطة الرياضية والشبابية ، وفتح أبواب مراكز الشباب، لجميع المواطنين طوال ايام أجازة عيد الفطر المبارك ، اختتم مركز شباب مصطاي ، مونديال الدورة الرمضانية، الذي ظهر على كرنفال احتفالي ضخم ، ضم العديد من الفقرات الفنية والاغاني والأناشيد الوطنية،تتويجا للمجهود الكبير الذي بذل لخروج مبهر لأكبرمونديال كروي بالمحافظة أقيم على مدار الشهر الكريم ، بمشاركة 32 فريقا من مراكز شباب محافظة المنوفية .

فوز فريق بركة السبع بكأس مونديال مركز شباب مصطاي 2022

وفاز فريق مركز شباب بركة السبع بكأس مونديال مركز شباب مصطاي 2022، وجائزة مالية قدرها 5 آلاف جنيه، بعد تغلبه على منافسه في مباراة النهائي فريق محمد بدر، بهدفين مقابل هدف وحيد، وحصل صاحب مركز الوصيف على جائزة مالية قدرها 3 آلاف جنيه، حيث أدار اللقاء الحكم المخضرم وجيه زكي سعيد.

وشهد حفل الختام حضور العديد من الشخصيات الهامة والعامة في المنوفية من بينها النائبين البرلمانيين السابقين عن قويسنا وبركة السبع عصام الصباحي، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، والعميد أحمد رفعت سعيد ، رئيس مباحث سجون شبين الكوم والقناطرالسابق، إضافة إلى العديد من قيادات العمل التطوعي والشبابي بمركز قويسنا، ومن بينهم المحاسب وليد الصباحي و المهندس محمد المليجي، والشهاوي الشهاوي، ومحمد الشطيري ، وربيع ناصف وعبد الغني سعد وصلاح عطية ، وصبحي بكر والورداني أبو العطا ، وأحمد بكر ، وعدد كبير من أسر شهداء القوات المسلحة والشرطة والمدنيين الذين ضحوا بأرواحهم فداء للوطن.

الفقرة الرئيسية لاحتفالية المونديال لتكريم أسر الشهداء

حرصت اللجنة المنظمة للمونديال الكروي الشبابي ، برئاسة كل من مبارك عمر رئيس مجلس ادارة مركزشباب مصطاي ، وعلى سعيد نائب رئيس المجلس والكابتن محمد سعيد موكا ومحمد جمال هلال، ومهران العناني، وأحمد اسماعيل، وأحمد مجدي وابراهيم لطفي، على أن تكون الفقرة الرئيسية لاحتفالية مونديال مصطاي الكروي، قبل بدء المبارة النهائية، مخصصة لتكريم الشهداء من أبناء القوات المسلحة والشرطة والمدنيين من أبناء القرية، الذين كانت لهم بصمات بارزة في العمل التطوعي والخدمي بالقرية.

تكريم لجنة الحُكام

كما حرصت اللجنة المنظمة على تكريم لجنة الحكام برئاسة الكابتن وجيه زكي، وعضوية كل من الحكام رضا حسني «كالوشا» وعلى سعيد ، وأسامة صبري، لادارتهم مباريات البطولة بكفاءة عالية.