برعاية الشباب والرياضة .. 32 فريقا يشاركون في الدورة الرمضانية بمصطاي

نظّم مركز شباب مصطاي ، بمحافظة المنوفية ، أكبر مونديال للدورة الرمضانية لكرة القدم ، في تاريخ المسابقة منذ انطلاقها في حقبة السبعينيات ، برعاية مديرية الشباب والرياضة بالمنوفية ، حيث يشارك في الدورة الرمضانية أكثر من 400 لاعب من مراكز شباب قرى مركز قويسنا بمحافظة المنوفية.

10 آلاف جنيه جوائز الدورة الرمضانية

ويتنافس الـ32 فريقا على جوائز قيمتها تتجاوز 10 الاف جنيه ، حيث يحصل الفريق الفائز بكأس الدورة الرمضانية وصاحب المركز الأول على مبلغ 5 آلاف جنيه ، والمركز الثاني 3 آلاف جنيه ، ويوزع باقي ميزانية البطولة على اللاعبين الحاصلين على جوائز افضل لاعب وأفضل حارس مرمى واحسن اخلاق خلال فعاليات البطولة .

حضور شخصيات عامة وسياسية ورموز رياضية

وشهد حفل افتتاح وفعاليات الدورة الرمضانية2022 ، حضور العديد من الشخصيات السياسية والعامة و الرياضية والكروية في مركز قويسنا ، ومن بينهم النائب البرلماني عصمت زايد عضو مجلس النواب عن دائرة قويسنا وبركة السبع ، ومجدي الحفناوي خبير التسويق والطباعة والنشر ومدير التوزيع السابق بصحيفة المصري اليوم، والكابتن ابراهيم رماح الحكم الدولي السابق ، والشيخ عامر عبد الله مدير إدارة قويسنا التعليمية الأزهرية، والشهاوي الشهاوي خبير الإدارة المحلية الاسبق ، وقيادات الإدارة التعليمية بمركز قويسنا ، وعدد كبير من مسئولي الشباب والرياضة بالمنوفية، ورموز ولاعبو كرة القدم القدامى ومن بينهم رضا عيسى والتوأم الشهير عابد وحمادة لطفي، وعلوان حمد وعصام لاشين ورفعت حليمة ، وعصام الفصيح و عصام حمد واسماعيل سعيد وعصام جلال ورضا زعير ورضا حسني .

تكريم شهداء الواجب من مصطاي

كما شهد الحفل تخصيص فقرة لتكريم شهداء قرية مصطاي من رجال القوات المسلحة والشرطة الذين بذلوا أرواحهم فداء للوطن ، وضحية للإرهاب الغاشم ، بالإضافة الى تكريم بعض رموز القرية الذين أثروا مجالات الشباب والتعليم والرياضة في القرية على مدار سنوات وعقود طويلة.

مبارك عمر: الدولة حريصة على قاعدة ممارسة الرياضة

من جانبه أكد مبارك عمر ، رئيس مجلس إدارة مركز شباب مصطاي، أن الدورة الرمضانية أحد الأنشطة الشبابية والرياضة التي يحرص المركز على تنظيمها سنويا برعاية مديرية الشباب والرياضة بالمنوفية ، والتي تؤكد حرص الدولة المصرية على توسيع قاعدة ممارسة الرياضة ، ونشرها بين الشباب ، فضلا عن كونها احدى مظاهر الاحتفال بشهر رمضان الكريم في قطاع الرياضة والانشطة الشبابية .

على سعيد:الاستعداد بدأ مبكرا.. وتغييرات جوهرية في نسخة 2022

واضاف على محمد سعيد نائب رئيس مجلس الإدارة ، أن الاستعداد لتنظيم الدورة الرمضانية لكرة القدم 2022 بمركز شباب مصطاي ، بدأ مبكرا وقبل الدخول في الشهر الكريم بعدة شهور لضمان نجاحها و خروجها بأفضل شكل وبما يليق بقواعد وقيم الاهداف السامية للرياضة في مصر ، وبما يتفق مع قواعد وقوانين ممارسة لعبة كرة القدم ، اللعبة الشعبية الاولى في كل ربوع مصر .

ولفت نائب رئيس مجلس إدارة مركز شباب مصطاي إلى اننا حرصنا على ان تكون الدورة الرمضانية لمركز شباب مصطاي 2022، مختلفة شكلا ومضمونا على النسخ السابقة ، سواء من حيث عدد الفرق المشاركة ، أو من حيث رفع قيمة الجوائز بما يتناسب مع الجهود الكبيرة والاستعدادات التي بذلتها الفرق المشاركة ، وبداية كل مباراة بالسلام الجمهوري لجمهورية مصر العربية ، بالاضافة الى تشكيل لجنة منظمة للدورة ، تضم في عضويتها ، كلا من مبارك عمر وعلي سعيد ومحمد جمال هلال ، تقوم بشكل بتقييم فعاليات المباريات يوميا واعداد تقرير شامل يتضمن العقوبات والقرارت الهامة بكل ما يتعلق بالمباريات، فضلا عن تطبيق خاصية تكنولوجية أشبه بالـ«var» للوقوف على التقييم الحقيقي لكل الاحداث التي تشهدها المباريات والمساعدة في العدالة والشفافية عند اتخاذ اي قرارات تتعلق بالفرق المشاركة أو اللاعبين .

جدير بالذكر ان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وجّه مديري مديريات الشباب والرياضة بضروة الاهتمام بالدورات الرمضانية بمراكز شباب الجمهورية ، وتوفير سبل الرعاية الكافية لضمان نجاحها وخروجها بأمثل صورة ، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمبادرة الرئاسية لتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية بين الشباب وكل فئات المجتمع المصري.