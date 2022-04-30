تكريم أسر الشهداء في ختام الدورة الرمضانية الأولى بجرجا

شهد مركز جرجا، في محافظة سوهاج، قبل قليل، فاعليات ختام الدورة الرمضانية المقامة تحت اسم «دورة الشهداء»، في نسختها الأولى، وذلك بحضور عاطف الصمطي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا، واللواء الهامي البارودي، عضو مجلس النواب عن مركز جرجا، وعدد من أهالي مركز جرجا، كما شارك في الحفل عدد من أسر الشهداء أبناء مركز جرجا.

مشاركة صور الشهداء مع ذويهم

وخلال فاعليات الحفل، حمل فريق براعم الكرة المشارك بالدورة، صور أكثر من 25 شهيداً من أبناء مركز جرجا، وقد توجه عدد من الأمهات لتحملن صور أبنائهن وتقبلها وترفعها، مع نغمات أغنيات الشهيد، التي ملأت أرجاء الملعب، وقدمت اللجنة المنظمة للدورة الرمضانية نبذة موجزة عن كل شهيد.

مكانة الشهيد في كلمة الأوقاف بحفل الختام

كما تحدث أسامة الأسيوطي، من إدارة أوقاف جرجا، عن الشهيد ومكانته عند الله، ووجه كلمته إلى أسر الشهداء قائلاً: «أنتم أسر أبطال الوطن، فلتفخروا بهم ولاتحزنوا، فهم في الجنة»، وأضاف أن «وجود صور الشهيد بطرس، بجوار صور الشهداء محمد وأحمد، هي دي مصر وهم أبطالها».

«الصمطي»: الحفل أقل ما نقدمة لذكرى الشهداء

وأكد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا أن الحدث الذي يحمل اسم الأبطال وتكريمهم، أقل القليل لمكانتهم، وأشاد بمسؤولي الدورة لتكريمهم اسم شهداء من خارج مركز جرجا ومحافظة سوهاج، مثل النقيب شادي العاصي، ابن محافظة الغربية، الذي استشهد في جرجا، والنقيب أحمد صابر عواض، ابن محافظة المنيا، والنقيب عصام الشحات، ابن محافظة قنا، والذي يُطلق عليه لقب «شهيد الإنسانية».

وخلال فاعليات الحفل، أشاد اللواء الهامي البارودي بالفكرة ووجود الشهداء في الملعب بصورهم، وحضور الأسر، ووجه التحية إلى جميع أسر شهداء الوطن.

بكاء أم الشهيد وراء الدورة الرمضانية

وقال وليد الجلداني، المسؤول عن تنظيم الدورة الرمضانية وصاحب فكرتها، إنه رأى مشهداً قبل قرار تنظيم الدورة، لإحدى أمهات الشهداء، أثناء تواجدها في أحد الأماكن، تقف أمام صورة ابنها وتبكي، فكانت فكرة الدورة وشعارها «انتو مش بعيد عننا انتو موجودين بيننا».

وأضاف بأن هذا العام هو انطلاق النسخة الأولى من دورة «الشهداء»، لتكون نواة انطلاق لهذا المسمى واستمرارها.

مشاركة 20 فريقاً في الدورة الرمضانية

وأضاف ممدوح القعيد، المسؤول الإعلامي للدورة، أنه الدورة الرمضانية شهدت هذا العام، في نسختها الأولى، مشاركة أكثر من 20 فريقاً من جميع أنحاء مركز جرجا بمحافظة سوهاج، وضم حفل الختام عرض مواهب شابة بإلقاء القصائد والغناء.