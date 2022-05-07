النيابة تستعجل تقرير المعمل الجنائي في حريق «شقة» لاعب الأهلي السابق

استعجلت نيابة مدينة نصر، اليوم السبت، تقرير المعمل الجنائي لمعرفة أسباب نشوب حريق داخل شقة سكنية تسبب في وفاة أب وابنه وابنته.

وانتقل وكيل النائب العام لمعاينة حريق نشب في شقة وأسفر عن مصرع شخص وابنه وطفلته، كما أمرت النيابة بانتداب المعمل الجنائي، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وتبين من مناظرة النيابة لجثامين الضحايا وفاة طفلة باختناق، بينما الأب وابنه بسبب كسور متفرقة من جسدهما نتيجة قفزهما من الشقة هربا من الحريق.

وصرحت النيابة بدفن الجثامين بعد إعداد تقرير الطب الشرعي وبيان سبب الوفاة.

حريق شقة مدينة نصر

وكشف مصدر أمني، تفاصيل جديدة في واقعة سقوط أب ونجله من شقتهما بالطابق العاشر هربا من حريق في شقتهما بحي الواحة بمدينة نصر.

وأكد مصدر أمني، أن الأب يدعى خالد كمال وهو عضو بالنادي الأهلي وسباح ولاعب كرة الماء السابق بالقلعة الحمراء.

الأب يحتضن ابنه

وأوضح أنه عقب نشوب الحريق داخل الشقة أمسك «خالد» بنجله الصغير «مراد» 4 سنوات الذي هرع للنافذة محاولا القفز هربا من النيران وبمحاولة الأب الإمساك بالحبل الذي أنزله الأهالي من أعلى العقار اختل توازنه فسقط من الطابق العاشر على الأرض وهو يحتضن نجله مما أسفر عن مصرعهما في الحال.

ولقي شخص وابنه مصرعهما بعدما قفزا هربا من حريق شقة سكنية، بينما توفيت طفلة نتيجة للاختناق فى مدينة نصر، وقام رجال الحماية المدنية بإنقاذ الأم وطفلين من الحريق، وتمكن رجال الإطفاء من إخماد النيران.

كانت غرفة عمليات النجدة، قد تلقت بلاغا بنشوب حريق داخل شقة سكنية في مدينة نصر، وعلى الفور انتقل رجال الإطفاء الى المكان، وتمت عملية الإخماد، وتبين من خلال الفحص وفاة أب ونجله قفزا من الشقة بعد اندلاع النيران في الشقة بينما توفيت طفلة نتيجة للاختناق بسبب الأدخنة الكثيفة، وقام رجال الحماية المدنية بإنقاذ الأم وطفلين من الحريق وتحرر محضر بالواقعة.