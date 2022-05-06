السيطرة على حريق في شقة بالدور العاشر بالبساتين دون إصابات

تلقت غرفة عمليات حي البساتين بالقاهرة برئاسة اللواء طارق عابد رئيس حي البساتين، بلاغًا بنشوب حريق في عمارة رقم 18 بالدور العاشر بعمارات «تيجان»، وتم إبلاغ الحماية المدنية وقسم شرطة البساتين.

السيطرة على حريق بالبساتين دون خسائر

وبالمعاينة على الطبيعة تبين وجود الحريق داخل شقة رقم 102، وتم السيطرة على الحريق بواسطة الحماية المدنية دون وقوع إصابات.

ويذكر أنه في مارس الماضي، تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية في القاهرة، بلاغًا بنشوب حريق في شقة سكنية بدائرة قسم شرطة البساتين، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وبالانتقال لمكان الواقعة تبيّن نشوب حريق محدود في شقة سكنية بالطابق الرابع بمنطقة البساتين، وجرى فرض كردون أمني حول العقار خشية امتداد النيران إلى باقي العقارات المجاورة.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على النيران وإخمادها قبل امتدادها إلى باقي شقق العقار، ولم يسفر الحريق عن أي إصابات أو خسائر في الأوراح، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة وجرى إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

السيطرة على حريق في حلوان

كما تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة في الشهر ذاته، بلاغًا من شرطة النجدة بنشوب حريق هائل في عقار مكون من 5 طوابق بدائرة قسم شرطة حلوان، وتم السيطرة على الحريق عبر الدفع بـ6 سيارات إطفاء.

ووتمكنت القوات من السيطرة على النيران وإخمادها، بعد أن تم فرض كردون أمني حول العقار خشية امتداد النيران إلى باقي العقارات المجاورة، ولم يسفر الحريق عن خسائر في الأرواح.